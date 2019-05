Broccoli, scoperto potere anti-tumore: merito di una ricerca italiana

I broccoli sono conosciuti da sempre per i loro vantaggi e proprietà benefiche sull’organismo. Grazie ai risultati ottenuti da una ricerca italiana finalmente se ne ha la conferma definitiva. Il team di scienziati guidato da Pier Paolo Pandolfi a Boston ha scoperto una determinata proteina – contenuta nei broccoli – che spegnerebbe il gene che favorisce l’insorgere dei tumori.

Scoperta proteina anti-tumore, benefici dei broccoli: dettagli e informazioni

I broccoli appartengono ad una famiglia di vegetali chiamati crucifere. In questi e in altri è contenuta una specifica proteina che potrebbe avere un potere anti-tumore. Secondo quanto riportato dall’Huffington Post, uno studio guidato dall’italiano Pier Paolo Pandolfi, direttore dei Cancer Center e Cancer Research Institute presso il Beth Israel Deaconess Medical Center di Boston, ha messo in evidenza che un composto naturale chiamato indol-3-carbinolo, presente nelle crucifere spegnerebbe il gene che favorisce i tumori. La scoperta è riportata sulla rivista Science.

“Abbiamo scoperto un nuovo importante attore che tiene le fila di un meccanismo critico per lo sviluppo del cancro, un enzima chiamato WWP-1 che può essere spento da un composto naturale presente nei broccoli e in altre verdure” – ha detto Pandolfi. “Questo meccanismo si rivela quindi come un tallone di Achille che può divenire il bersaglio di nuove opzioni terapeutiche”.

Gli studi sono stati condotti su alcuni animali, predisposti per natura ad ammalarsi di tumore. Gli esperti hanno così scoperto che una molecola nota per inibire /sopprimere lo sviluppo di tumori – PTEN, detto oncosoppressore – viene disattivata da WWP-1. Ma se si colpisce WWP-1 con indol-3-carbinolo – il composto naturale presente nei broccoli – la funzione di PTEN viene ripristinata e la crescita dei tumori soppressa. Si tratta di una ricerca ancora ai primi stadi di studio e sviluppo, ma se portata avanti potrebbe portare all’acquisizione di un altro valido alleato nella lotta al tumore.

Broccoli, altre proprietà benefiche

Alcuni studi hanno dimostrato che i cavoli e i broccoli erano noti fin dall’antichità. Il cavolo in particolare era sacro per i Greci ed i Romani che lo utilizzavano per curare diverse malattie o lo consumavano crudo prima dei banchetti per consentire all’organismo di assorbire meglio l’alcool. Con il passare degli anni, l’utilizzo di cavoli e broccoli è stato esteso notevolmente e sono state scoperte sempre più proprietà benefiche. I due vegetali si sono rivelati veri e propri toccasana per il corpo e l’organismo. Elemento che li contraddistingue? Un odore forte, che per alcune persone può risultare sgradevole. Ciò è dovuto allo zolfo in essi contenuto in discreta quantità. Per evitare che il cattivo odore venga rilasciato da cavoli e broccoli basta spremere un limone nell’acqua di cottura.

Vitamine, sali minerali e sulforafano

I broccoli sono ortaggi ricchi di sali minerali – calcio, ferro, fosforo, potassio – vitamina C, B1 e B2 e fibre alimentari. Inoltre contengono sulforafano, una sostanza fondamentale per la sua duplice funzione: da una parte previene la crescita di cellule cancerogene e dall’altra impedisce il processo di divisione cellulare con conseguente morte cellulare. Il sulforafano ha un’azione protettiva soprattutto contro i tumori intestinali, polmonari e del seno. I broccoli sono indicati anche nei casi di stitichezza cronica grazie all’enorme apporto di fibre vegetali. Se ne consiglia un consumo regolare grazie all’alto potere antiossidante che aiuta a rafforzare le difese immunitarie.

I broccoli, come tutti i vegetali e gli ortaggi, aiutano a combattere la ritenzione idrica poiché arricchiscono l’organismo di principi nutritivi che lo depurano ed eliminano le sostanze nocive. Poiché saziano molto velocemente ma contengono poche calorie, sono molto indicati nelle diete dimagranti. Sebbene, come detto sopra, i broccoli vengano considerati ortaggi ipocalorici, sono molto funzionali nelle situazioni di estremo affaticamento e di carenze vitaminiche. Se ne è riscontrato un valido utilizzo anche nelle situazioni di estremo nervosismo ed eccessiva irritabilità.