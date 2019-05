Tiziano Ferro e Cesare Cremonini live negli stadi nel 2020, info e date (VIDEO)

Cesare Cremonini e Tiziano Ferro torneranno ad esibirsi live negli stadi a partire dal prossimo 2020. i due amatissimi arsiti italiani, assenti dalle scene musicale da qualche tempo, hanno annunciato il nuovo tour tramite i profili Facebook e Instagram.

Ferro e Cremonini di nuovo live

La notizia che moltissimi fan aspettavano è finalmente arrivata: Cesare Cremonini e Tiziano Ferro riprenderanno ad esibirsi live a partire dal prossimo 2020. I due artisti hanno annunciato sulle loro pagine Instagram e Facebook l’arrivo del nuovo tour che li vedrà calcare di nuovo i palcoscenici dei più famosi stadi italiani.

Proprio il 16 maggio 2019, Tiziano Ferro tramite una diretta Instagram ha presentato ai suoi fan il suo nuovo singolo Buona (cattiva) sorte che andrà in rotazione radiofonica dal prossimo 31 maggio 2019 e che anticiperà l’uscita del nuovo album Accetto Miracoli, disponibile il 22 dicembre 2019.

Cesare Cremonini, invece, con un video postato sui social ha svelato quello che sarà ‘2C2C‘, il nome del nuovo tour, che come detto in precedenza, toccherà sette importanti città italiane.

I live di Tiziano Ferro

I giro di live negli stadi di Tiziano Ferro avrà inizio a maggio 2020 e verrà concluso verso la metà di luglio 2020 a Roma. Il cantante di hit come Perdono, Raffella è mia, Il regalo mio più grande o Imbranato girerà con il suo tour tutta l’Italia, isole comprese.

Tiziano Ferro sarà atteso a Napoli e allo stadio Olimpico di Roma, che lo ha ospitato già in diverse occasioni. Inoltre, Tiziano ferro si esibirà, come da lui stesso anticipato nella stories di Instagram, il 30 maggio 2020 a Lignano.

Il tour di Cesare Cremonini

Pochi mesi l’uscita di Possibili Scenari per pianoforte e voce – una edizione speciale dell’album Possibili Scenari uscito nel mese di novembre 2017, Cesare Cremonini ha annunciato la bella sorpresa ai fan con un video davvero emozionante e con un ringraziamento speciale ai fan.

Nel messaggio postato dal cantante bolognese si legge: “Buongiorno a tutti! Grazie di cuore per l’entusiasmo che dimostrate. È davvero importante per me e per tutte le persone che lavoreranno fino al 2020 a questo grande progetto LIVE” – poi continua – “. Da qui in avanti ci saranno solo belle notizie!”.

Le città che saranno toccate dal nuovo tour di Cremonini saranno Lignano, Milano, Torino, Padova, Roma, Firenze e Bari.

+++IN AGGIORNAMENTO

La vita per me. #Cremonini2C2CSTADI Gepostet von CESARE CREMONINI am Freitag, 17. Mai 2019