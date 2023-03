Come mantenersi in forma dopo i 50 anni

I 50 anni sono un’età durante la quale tantissime persone sperimentano stimoli nuovi. Se, fino a qualche decennio fa, il traguardo del mezzo secolo era sinonimo di addio al lavoro, al giorno d’oggi è un momento della vita in cui non ci si lascia scappare nulla, sia sul lavoro, sia nella vita privata.

Alla luce di ciò, sempre più persone si chiedono come mantenere quella forma fisica che permette di affrontare tutto al meglio.

Si può partire documentandosi su libri dedicati al benessere (questa pagina contiene un elenco di titoli molto interessanti).

Essenziale, però, è passare al pratico. Quali sono i consigli da non perdere? Tenendo conto che ogni persona è a sé e che è sempre cruciale rivolgersi al proprio medico di fiducia, ricordiamo l’esistenza di alcune dritte che possono essere prese in considerazione e che sono valide per tutti. Scopriamo assieme le principali nelle prossime righe.

Il lavoro sul respiro

Il respiro è il primo atto che compiamo quando veniamo al mondo. Nel momento in cui lo si chiama in causa, è necessario ricordare il suo essere un alleato prezioso quando, con il sopraggiungere del mezzo secolo, è importante dedicare qualche piccola attenzione in più alla forma fisica.

Inspirare profondamente e trattenere il respiro per circa 5/6 secondi, per poi rilasciare contando fino a dieci: ecco un esercizio che, se possibile, dovrebbe essere ripetuto ogni giorno per minimo un paio di volte. Aiuta, infatti, a ossigenare profondamente le cellule del corpo.

Attività fisica? Sì, ma senza esagerare

Mantenersi in forma a 50 anni e oltre vuol dire dedicarsi all’attività fisica, ma senza esagerare. La terza età è una parentesi della vita che dovrebbe essere caratterizzata, per quanto possibile, da un estremo rispetto del corpo e dei suoi ritmi.

Alla luce di ciò, è il caso di mettere in secondo piano i workout estenuanti, focalizzandosi su attività come lo yoga e la ginnastica dolce, per non parlare della camminata veloce. Un’altra alternativa è il nuoto. In tutti i casi, si parla di discipline che non sottopongono le articolazioni a eccessive sollecitazioni.

Non dimentichiamo che, dopo i 50 anni, aumenta l’incidenza dell’artrosi, una patologia che provoca un livello di dolore spesso difficile da sopportare (quando si fa troppo intenso, si opta per l’impianto di protesi all’anca o al ginocchio).

Addio al fumo

Non è mai troppo tardi per smettere di fumare se si ha il vizio delle bionde. Un motivo in più per farlo dopo i 50 anni?

Il fatto che il fumo annulla l’effetto degli antiossidanti che si assumono con l’alimentazione o la supplementazione. Il risultato?

Segni più evidenti del tempo che passa sul viso, giusto per fare un esempio.

No al digiuno

Rimanere in forma dopo i 50 anni vuol dire fare attenzione a quello che si fa a tavola. Nodale a tal proposito è evitare i digiuni. Dopo una certa età il metabolismo va incontro a un fisiologico rallentamento.

Se si saltano i pasti, non si fa che peggiorare ulteriormente la situazione, con tutte le conseguenze negative del caso sul mantenimento del peso forma (e sull’aumento del rischio cardiovascolare).

La dieta giusta

Rimaniamo con il focus sull’alimentazione ricordando che, dopo i 50 anni, è opportuno seguire una dieta di tipo mediterraneo. Ciò vuol dire, per esempio, che il 55/60% delle calorie dovrebbero arrivare dai carboidrati – meglio se di origine integrale – e il 15 dalle proteine. Il resto dell’apporto energetico è compito dei grassi.

Essenziale è ridurre drasticamente l’apporto di dolci – non dimentichiamo l’alta incidenza delle malattie metaboliche in terza età – e non esagerare con l’alcol (massimo un bicchiere di vino a settimana).

Concludiamo con un cenno all’integrazione, che deve essere gestita in maniera mirata.

Per potenziare le difese contro i radicali liberi può essere utile l’assunzione di supplementi a base di acido alfa lipoico, normalmente sintetizzato a livello epatico e fondamentale anche per dare alle cellule il giusto boost di energia.