Poltrona per pedicure, come orientarsi in fase di scelta

Per un professionista che opera nell’ambito dell’estetica, è chiaro che ci sono degli strumenti di cui non si può proprio fare a meno.

Uno di questi è rappresentato certamente dalla poltrona per pedicure, che viene considerata una soluzione fondamentale per fare in modo che il cliente possa rilassarsi, ma che sia più pratico svolgere l’attività di pedicure da parte del professionista. Insomma, si tratta di uno strumento da lavoro che riesce a garantire comfort sia al cliente che all’operatore.

È facile notare come la scelta di una poltrona podologica non sia affatto così semplice come potrebbe sembrare.

Quali caratteristiche deve avere una poltrona podologica

In qualsiasi centro estetico che si rispetti, vengono effettuati dei trattamenti podologici. Ci sono alcuni aspetti che bisogna valutare con la massima attenzione e che sono legati direttamente all’estetica, ma anche alle scelte di arredamento e alle varie funzionalità della poltrona.

Il primo passo è quello di indagare i materiali: si tratta di un fattore che fa la differenza dal momento che dai materiali usati per la costruzione della poltrona poi dipendono due aspetti fondamentali, ovvero la durata e la comodità.

È chiaro che i materiali di costruzione della poltrona podologica dovrebbero essere sempre molto facili da lavare. Non solo, dal momento che si suggerisce anche di imbottire la poltrona per fare in modo che il cliente possa godere del massimo comfort possibile.

Occhio alla dotazione tecnologica

Un altro aspetto a cui prestare la massima attenzione è senz’altro quello relativo alle funzionalità tecnologiche di cui è dotata la poltrona podologica. Nella maggior parte dei casi si suggerisce l’impiego di un modello elettrico.

Una soluzione che offre una facile movimentazione, anche per via dell’opportunità di provvedere alla regolazione in via automatica dell’inclinazione dello schienale, così come dell’altezza della seduta. Solo in questo modo, si può consentire alla poltrona di adattarsi alla perfezione alle caratteristiche fisiche del cliente.

Ci sono dei modelli sul mercato che si caratterizzano per essere multifunzione, offrendo un gran numero di funzionalità differenti e che possono tornare decisamente utili anche in vista di altre tipologie di cure e trattamenti estetici, come quello che riguardano il viso piuttosto che la manicure.

La scelta degli accessori

La comodità e la funzionalità di una poltrona podologica variano in base anche alla presenza di un certo numero di accessori. I modelli che sono stati realizzati più di recente possono contare sulla presenza di varie tipologie di accessori che sono in grado di rendere molto più efficace qualsiasi tipo di trattamento che riguarda i piedi.

Tutte quelle tipologie di poltrone che sono multiaccessoriate sono in grado di offrire davvero un ottimo livello di organizzazione del lavoro. In questo modo, i clienti saranno anche più soddisfatti, dal momento che ne beneficeranno sia dal punto di vista del relax che sotto il profilo della sicurezza e del comfort.

Diamo ora uno sguardo a quelli che sono gli accessori di cui non si può fare a meno in riferimento a questo tipo di strumento professionale. Si tratta, più in generale, di funzionalità che possono tornare decisamente utili sempre in tema di trattamenti di pedicure. Ad esempio, può essere molto funzionale la presenza di un apposito telecomando che consente di regolare lo schienale della poltrona a distanza.

Stesso discorso, visto che va ad aumentare la comodità del cliente, la presenza di un poggiapiedi regolabile.

Molto utile anche la presenza di braccioli che possono essere regolati e che magari siano facilmente integrabile con una specifica vaschetta per la manicure.

I modelli più all’avanguardia possono contare sulla presenza di adeguati dispositivi di massaggio sia per la schiena che per le gambe, senza dimenticare la presenza di una vasca piedi, che sia dotata quantomeno di funzioni di idromassaggio e di cromoterapia.