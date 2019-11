Cosa fa lo psicologo?

“Non vado dallo psicologo perché dallo psicologo ci vanno solo i pazzi”. Alzi la mano, chi almeno una volta, ha sentito un amico/conoscente/parente uscire con una frase del genere. Il motivo di tali affermazioni è legato che c’è molta confusione in merito alla figura dello psicologo e ai suoi compiti. Se vuoi sapere qualcosa di più in merito a cosa fa questo professionista, seguici nelle prossime righe.

Psicologo: profilo della professione

Lo psicologo è un professionista sanitario – il riconoscimento in merito è arrivato il 22 dicembre 2017 – che ha alle spalle un percorso di formazione articolato. Tutto parte con la laurea quinquennale, a seguito della quale arriva il tirocinio e, successivamente, l’esame di Stato.

Lo psicologo a questo punto ha la possibilità di esercitare. Di cosa si occupa chi fa questo lavoro? Il focus principale è quello di aiutare il paziente a raggiungere il massimo livello di benessere interiore. La professione dello psicologo comprende però anche altre applicazioni.

Come ben si sa, questi professionisti lavorano non solo con i privati, ma anche con le aziende. Vengono spesso coinvolti in percorsi di selezione del personale, ma non solo.

Lo psicologo ha infatti spesso il compito di gestire programmi di Mindfulness, protocolli che permettono a chi li segue di focalizzarsi al meglio sul momento presente con atteggiamento non giudicante.

Fondamentale è fare presente il ruolo dello psicologo nell’ambiente scolastico. Questo professionista ha diversi compiti. Rappresenta il principale punto di riferimento degli sportelli di ascolto dedicati agli alunni, ma non solo.

Fuori dalle mura della scuola, lo psicologo ha infatti un ruolo da qualche anno cruciale. Dal 2010, gli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento sono infatti particolarmente tutelati. Il punto di partenza è il rilascio delle certificazioni di DSA, il cui compito spetta appunto allo psicologo.

Cosa non può fare lo psicologo

Proseguendo con la definizione dei compiti dello psicologo, ricordiamo che, non essendo un medico, questo professionista non ha la possibilità di fare diagnosi o di prescrivere farmaci.

In molti casi collabora con diverse figure mediche, che vanno dal medico di famiglia fino al dietologo e al ginecologo (giusto per citare alcuni tra i tanti casi che si possono chiamare in causa).

Psicologo e psicoterapeuta: due professionisti dalla radice comune ma dai compiti differenti

Un altro aspetto da approfondire quando si parla della professione dello psicologo riguarda la differenza tra questa figura e quella dello psicoterapeuta.

Lo psicoterapeuta è uno psicologo, ma lo psicologo non è psicoterapeuta. Per ottenere la qualifica appena citata, è infatti necessario seguire, dopo l’iter che consente di diventare psicologo, un percorso formativo di ulteriori quattro anni. In Italia esistono diverse scuole di specializzazione che permettono di diventare psicoterapeuti. Chi possiede questo titolo, ha la facoltà di trattare, tramite strumenti come la relazione terapeutica, anche soggetti con patologie (p.e. la depressione).

La psicoterapia, come si può leggere su Studio le Vele, ha diversi orientamenti. Uno tra i più interessanti ed efficaci secondo la ricerca scientifica è quello cognitivo-comportamentale. L’unione tra questi due termini ci permette di capire che tutto si basa sulla connessione tra il modo in cui vediamo il mondo e i nostri comportamenti.

Lo psicoterapeuta, partendo dalla ristrutturazione della visione della realtà, guida il paziente verso l’adozione di comportamenti più funzionali. Chiaro è che, in questo caso, il focus è sul presente.

Attenzione: questo non vuol dire che non si tenga conto del passato. Durante le prime sedute, finalizzate al consolidamento dell’alleanza terapeutica e alla definizione degli obiettivi, il paziente parla per forza di cose della sua vita.

Ricordiamo che, per quel che concerne il focus sul presente, la psicoterapia cognitivo-comportamentale si differenzia rispetto ad altri orientamenti, come per esempio la psicoterapia psicodinamica.

I terapeuti che adottano questo orientamento si basano sul fatto che molti aspetti della nostra realtà mentale sono inconsci e che l’individuo adulto è frutto di un connubio tra il suo presente e le esperienze della vita infantile.