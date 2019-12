Cessione del quinto: tutto quello che devi sapere

Un lavoratore dipendente o un pensionato hanno la possibilità di chiedere un finanziamento non finalizzato, che poi possono rimborsare attraverso delle rate costanti da pagare ogni mese. Questo tipo di prestito è la cessione del quinto. È una forma di finanziamento molto comoda a cui spesso diverse persone ricorrono. Infatti una delle caratteristiche fondamentali della cessione del quinto è il fatto che le rate da pagare vengono addebitate direttamente sul tuo stipendio o sulla pensione. In questo modo è molto più facile restituire il debito e allo stesso tempo avere comunque una base per poter coprire le altre spese della vita quotidiana. Ma in che cosa consiste specificamente la cessione del quinto? Come funziona? Vogliamo spiegarti tutto passo passo.

Le caratteristiche principali della cessione del quinto

Prima di enumerarti le caratteristiche più importanti di questo tipo di finanziamento, ti ricordiamo che la cessione del quinto può essere oggetto di rinnovo. La guida su come rinnovare la cessione del quinto è disponibile! Puoi dargli un’occhiata se ti interessa ricorrere a questa forma di finanziamento che può soddisfare diverse tue esigenze.

Ma perché fa riferimento proprio al quinto? Secondo le norme di legge, ogni rata da pagare per chi ricorre a questa tipologia di finanziamento non può superare un quinto dello stipendio o della pensione. Il tutto facendo riferimento allo stipendio o alla pensione netta mensile.

Soltanto in certe situazioni, specialmente quando si vuole aumentare la somma che viene erogata, si può arrivare ad una rata che corrisponde a due quinti dello stipendio. Per ottenere questa possibilità si deve stabilire anche un contratto di delega del pagamento.

La procedura per il pagamento delle rate funziona in modo particolare. Infatti il relativo importo viene trattenuto dallo stipendio o dalla pensione ed è il datore di lavoro o l’istituto di previdenza sociale a versare la rata direttamente nei confronti dell’istituto di credito che ha concesso il prestito.

Chi può richiedere la cessione del quinto

La cessione del quinto può essere richiesta dai dipendenti pubblici o statali, dai dipendenti privati o dai pensionati. È molto importante il fatto che nel caso dei lavoratori dipendenti il contratto sia a tempo indeterminato.

Inoltre di solito la compagnia assicurativa che fornisce la polizza collegata alla cessione del quinto richiede che ci sia un’anzianità lavorativa minima che corrisponde a qualche mese.

Quali sono le coperture assicurative

Per chi richiede la cessione del quinto è prevista la sottoscrizione obbligatoria di un’assicurazione che possa tutelare dal rischio vita e dal rischio impiego. Quindi si tratta di una polizza assicurativa che possa fornire delle garanzie in caso di morte prematura del lavoratore o di perdita del lavoro.

In questo caso, qualora il lavoratore non riuscisse più a restituire la somma erogata, subentra la copertura dell’importo garantita dalla polizza assicurativa.

Per salvaguardare l’istituto di credito che ha concesso il prestito, la legge stabilisce che il debitore per tutta la durata del finanziamento non possa richiedere anticipi sul Trattamento di fine rapporto.

Quali sono i vantaggi della cessione del quinto

Molti lavoratori fanno ricorso alla cessione del quinto, perché indubbiamente si tratta di una tipologia di finanziamento che garantisce alcuni vantaggi fondamentali. Uno di questi può essere considerato il fatto che l’istituto di credito che concede il prestito mette a frutto una certa flessibilità nella valutazione delle richieste.

Infatti l’istituto può fare affidamento sulla garanzia determinata dal possesso dello stipendio o della pensione e quindi più facilmente è disposto a valutare in maniera positiva le richieste per questa forma di prestito.

È infatti risaputo che la probabilità di accordare la richiesta è piuttosto elevata nella cessione del quinto.

Potendo contare su delle operazioni abbastanza sicure, il finanziatore sarà disposto a concedere più facilmente il finanziamento anche a persone che non hanno una storia creditizia perfetta.

Inoltre c’è un altro vantaggio da prendere in considerazione: in certi casi con la cessione del quinto si possono finanziare anche importi considerevoli, perché l’importo massimo che si può ottenere è collegato al livello di retribuzione e all’anzianità lavorativa.

Tutto questo ci fa comprendere come sia piuttosto conveniente per quei lavoratori e per quei pensionati che abbiano i requisiti poter fare ricorso a questa tipologia di finanziamento, di cui nel contratto devono essere obbligatoriamente specificati il tasso di interesse, il numero, gli importi e la scadenza di ogni rata.