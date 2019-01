Crema pan di stelle vs Nutella: arriva la sfida nei supermercati

E’ in arrivo una strabiliante novità sugli scaffali del supermercato. Pare infatti che stia per fare concorrenza alla Nutella la nuova crema Pan di Stelle, sempre a base di nocciole. Si tratta di una crema spalmabile a base di cacao e nocciole che darà filo da torcere alla Ferrero.

La Mulino Bianco/Barilla metterà in commercio dei vasetti da 300 o 330 grammi in vetro, con etichetta trasparente e un tappo personalizzato, fatto di materiale riciclabile, con il logo del biscotto e le carine stelline bianche.

Gli ingredienti della cioccolata Pan di Stelle

Ma quali saranno gli ingredienti? Di base crema alle nocciole e cacao composta di zucchero, cacao magro 9,8%, olio di girasole,latte scremato in polvere, nocciole italiane 13,7%, burro di cacao, emulsionante: lecitina di girasole, aroma vanillina. Sbriciolati troviamo i biscotto Pan di Stelle al 2% (composti a loro volta da zucchero, latte fresco pastorizzato alta qualitàfarina di frumento, cacao,olio di girasole, burro, cioccolato ). E ancora uova fresche, nocciole, miele, agenti lievitanti, amido di frumento, sale, aromi, albume d’uovo.

Quali novità sulla Cioccolata Pan di Stelle

La Barilla ha fatto sì che le persone fossero attirate dal nome e dalla reputazione che ormai da anni ricopre un prodotto tanto squisito come i Pan di Stelle. Del resto, sarà un valore aggiunto il fatto che la cioccolata in barattolo sia prodotta senza di olio di palma, come si legge in evidenza sulla confezione. Dalla Barilla sottolineano “Grande attenzione è stata dedicata al profilo nutrizionale, nello specifico al contenuto di zucchero e dei grassi saturi: per quest’ultimo aspetto si evidenzia l’assenza in ricetta dell’olio di palma, in linea con tutti i prodotti Barilla oggi presenti sul mercato”