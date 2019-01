Eclissi totale lunare: l’evento il 21 gennaio 2019, tutte le info e orari

In arrivo una nuova eclissi lunare totale che potrà essere visibile a tutti gli appassionati di astronomia e non il 21 gennaio 2019. Lo spettacolo lunare potrà essere ammirato anche a occhio nudo. Questi tutti gli orari per assistere all’eclissi lunare totale.

Arriva l’eclissi di luna totale il 21 gennaio 2019

Arriva l’eclissi di luna totale il 21 gennaio 2019 ed è una data speciale sicuramente da segnare in calendario. Per tutti gli appassionati di astronomia e non solo, l’ultimo evento degno di nota per quanto riguarda la luna risale allo scorso 27 luglio 2018, dove il satellite naturale della Terra si è mostrato in tutta la sua magnificenza. Quella notte infatti, tutti gli appassionati sia in Europa che in America hanno potuto ammirare la splendida luna rossa.

L’evento dell’eclissi di luna totale sarà visibile a occhio nudo ed è consigliabile, ovviamente, appostarsi in luoghi non molto luminosi, proprio per ammirare in tutta la sua particolarità questo raro e fantastico evento.

Gli orari dell’eclissi di luna totale

Gli orari dell’eclissi di luna totale del 21 gennaio 2018 ovviamente sono notturni e quindi dobbiamo aspettare il cuore della notte per iniziare a vedere l’evento. Si parte dalle ore 3.36 e chi è più attrezzato potrà utilizzare anche dei binocoli o addirittura dei telescopi.

Chi riesce a stare tutta la notte in piedi pur di vedere l’eclissi di luna totale dovrà aspettare tra le ore 6.12 e le 6.16, così come suggerito anche da termometropolitico.it. Per vedere un eclissi di luna totale si dovranno aspettare ben due anni. Infatti, la prossima sarà disponibile il prossimo 26 maggio 2021.