Ferrari 812 Superfast: la stradale di Maranello più veloce di sempre

Vogliamo dedicare questo articolo a un sogno , più che a una vettura. Sì perché la Ferrari 812 Superfast è un sogno per la maggioranza delle persone che vivono sul pianeta terra. Dopo la presentazione al Salone di Ginevra, il bolide della casa automobilistica di Maranello è in commercio. Gli acquirenti non mancheranno di certo, ma indubbiamente saranno persone che non hanno problemi economici. Non tutti, infatti, possono permettersi di sborsare 291.642 euro (optional esclusi) per una macchina. Il prezzo, comunque, è giustificato dalle prestazioni e dai contenuti.

Ferrari 812: 18 mesi prima di averla

La 812 Superfast non è solo una Ferrari, ma la Ferrari stradale più veloce e potente. Chi ha intenzione di comprare tale vettura, però, deve sapere che dovrà attendere almeno 18 mesi prima di portarsela a casa e guidarla.

Nicola Boari, numero uno del marketing delle gloriosa azienda automobilistica italiana, ha affermato che la nuova Ferrari 812 Superfast verrà venduta principalmente in Europa e negli Usa; poi in Cina ed Emirati.

‘In genere il 40% dei clienti che si avvicinano a questo tipo di auto hanno già posseduto una Ferrari con motore a 12 cilindri: la fedeltà al V12 è una prerogativa dei ferraristi di lunga data, che spesso posseggono più d’una nostra vettura’, ha aggiunto Boari.

Cosa c’è sotto il cofano anteriore della 812 Superfast? Qualcosa di sensazionale: un V12 6,5 aspirato in grado di sprigionare fino a 800 cavalli.

Velocità massima da capogiro

Lo straordinario propulsore porta la potente ‘rossa’ a una velocità massima di 340 km/h. La 812 Superfast accelera da 0 a 100 km/h in 2,9 secondi.

La stradale più potente della Casa di Maranello è anche un concentrato di tecnologia. Rammentiamo che il veicolo è dotato anche di ruote posteriori sterzanti e dell’impianto frenante Brembo che riduce lo spazio d’arresto fino a 130 metri dai 200 km/h.

I tecnici Ferrari ricordano che la nuova 812 Superfast offre molto comfort al guidatore e al passeggero. E’ quindi un’auto che può essere assolutamente usata tutti i giorni, senza problemi. Nulla è stato sacrificato e nulla è stato lasciato al caso. Peccato che pochi possono permettersela.