Diete miracolose e veloci esistono? No, la storia di Francesca

Durante le festività natalizie, come abbiano rimarcato più volte, la maggioranza delle persone tendono a mangiare di più, quindi ad assumere più calorie. Dopo le abbuffate natalizie, c’è chi tenta di correre ai ripari affidandosi a presunte diete miracolose, ovvero regimi alimentari che millantano la perdita di tanti chili in poco tempo. Spesso tali diete sono pubblicizzate anche da star. C’è qualcosa di vero? Le diete miracolose esistono veramente? Oppure sono bufale? Beh, arrivando subito alle conclusioni, possiamo affermare che le diete miracolose non esistono. La storia di Francesca Sanzo lo dimostra.

Francesca pesava oltre un quintale

La quarantenne Francesca Sanzo vive a Bologna e nella vita fa la consulente per società e singoli che vogliono pubblicizzarsi mediante il web. Il suo mestiere è un po’ collegato a un momento importante della sua vita.

La Sanzo è alta 1,68 metri e fino a qualche anno fa pesava oltre 100 kg. Oggi indossa la taglia 42. Come ha fatto a perdere tutti quei chili? Si è affidata a una dieta miracolosa? No, Francesca si è affidata alla sua forza di volontà. Francesca ha voluto mutare a tutti i costi il suo aspetto e alla fine ci è riuscita. Senza diete miracolose e veloci.

La Sanzo ha racchiuso la sua interessante storia nel libro ‘Centodue chili sull’anima: storia di una donna e della sua muta per uscire dall’obesità’.

Francesca aveva deciso di dimagrire nel 2013. Dopo un anno aveva perso 40 kg. ‘Innanzitutto la mia obesità non era conseguenza di una qualche malattia metabolica, ma solo espressione del rapporto disfunzionale con il cibo avuto tutta la vita…’, ha spiegato la quarantenne bolognese.

‘Diete miracolose non sono vere’

A un certo punto della sua vita, la Sanzo ha capito di non riuscire più a svolgere le normali quotidiane, ansimando notevolmente anche dopo una semplice passeggiata con la figlia.

Come ha fatto a dimagrire Francesca? Si è recata da una brava nutrizionista e, soprattutto, ha scacciato quei demoni che dicono spesso: ‘Non ce la farai mai a dimagrire’.

Ecco cosa si sente di dire, oggi, Francesca alle persone che vogliono perdere peso affidandosi alle presunte diete miracolose: ‘Le diete miracolose non sono vere, devi solo cambiare testa’.