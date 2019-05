Gioielleria artigianale, regalarsi un pezzo unico!

Orologi, vestiti, portafogli, cellulari, oggetti per la casa: che siano articoli importanti o di poco valore, spesso ad impreziosire e ad incuriosire sempre di più la clientela sono gli accessori che possiedono una particolarità.

Una parentesi importante in questo scenario, è sicuramente quella relativa al mondo dei gioielli, un mondo “prezioso” in tutti i sensi, che oltre al valore intrinseco dei materiali, aggiunge un valore ancora più importante quando si affianca la voce “unico”. Il brand che ha fatto della sua filosofia l’artigianalità e l’unicità è Borsari Gioielli, un brand veronese che unisce eleganza e raffinatezza a qualità e modernità nelle sue collezioni facilmente consultabili su www.borsarigioielli.com.

Perché scegliere un gioiello artigianale?

In un mondo che cerca di massificare e unificare le vendite in tutte le parti del mondo, il vero valore aggiunto spesso, diventa il pezzo unico, la particolarità la personalizzazione.

I grandi marchi garantiscono il fascino dell’importanza, la capacità di poter avere un determinato brand, di poter mostrare a tutti il proprio potere d’acquisto. Tuttavia, pensando che nello stesso momento, altre migliaia di persone nel mondo, possano indossare lo stesso gioiello, sminuisce in un certo senso la bellezza e l’importanza dello stesso.

A tal proposito i brand di orefici specializzati in determinate costruzioni di gioielli, rendono sicuramente più affascinante il pezzo da indossare. Non è difficile trovare il giusto connubio tra qualità e unicità, se volgiamo gli occhi a prodotti Made in Italy.

Borsari Gioielli: l’arte orafa veronese e la scelta di materiali innovativi.

Un esempio di valore, sono senza dubbio i gioielli Borsari, che offrono tutta la maestria degli orafi italiani che lavorano materiali di alto livello. Non vi è produzione massiva, ma realizzazione di pezzi unici, capaci di coinvolgere qualsiasi tipo di clientela. Ricerca di design sempre innovativi, laboratori e tecniche all’avanguardia, arte orafa italiana, rendono i gioielli borsari dei pezzi davvero unici sui quali vale la pena concentrare le proprie ricerche.

Da uomo, donna o per ragazzi, che sia un pezzo importante o quotidiano, l’eleganza e la manifattura di bracciali, collane, anelli, risalta subito agli occhi di chi vi osserva.

Gli orafi veronesi per le creazioni Borsari utilizzano materiali eterei come l’oro e l’argento e materiali moderni come corda, acciaio e calza di rame, abbinandoli alla perfezione con scintillanti charm e pietre colorate. La calza di Rame è un materiale che si lascia lavorare con delle particolari tecniche, può essere impreziosito con placcature in oro giallo, bianco e rosè ma anche in argento 925, i gioielli del brand posseggono una linea e una eleganza unica.

Sebbene infatti, un gioiello artigianale regala la sua unicità, è pur vero che il rischio di pagare più del dovuto un oggetto di scarsa qualità è dietro l’angolo. La storia del marchio Borsari, la soddisfazione dei clienti, la gamma proposta, i materiali innovativi utilizzati sono sicuramente ottimi indicatori che aiutano a fidarci maggiormente della scelta che stiamo effettuando. Quando si vuole indossare un pezzo unico, è il Brand Borsari è la scelta giusta!