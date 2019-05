Google Maps si aggiorna e aggiunge particolari funzioni: tutti i dettagli

Google Maps si aggiorna e fornisce a tutti i suoi utenti delle funzioni tutte nuove e davvero stravaganti. Uno dei navigatori più utilizzati al mondo su smartphone, e non solo, è tornato a far parlare di sé grazie alle sue funzionalità sempre più aggiornate e sorprendenti. Vediamo insieme quali sono tutte le novità arrivate direttamente sull’applicazione firmata dall’azienda di Mountain View.

Le nuove funzionalità di Google Maps

Il 2019 Google Maps ha apportato moltissime funzioni nuovi all’interno della sua applicazione che sembrano essere davvero apprezzate dal pubblico. Attualmente, però, in Italia ancora non si sa quando arriveranno gli ultimissimi aggiornamenti, ma è bene intanto segnalare le icone che ci fanno capire dove è possibile trovare le postazioni per ricaricare le auto elettriche, sempre più scelte dagli italiani.

Attualmente, i grandi aggiornamenti applicati sull’applicazione di Google Maps possono essere goduti dagli utenti di svariate parti del mondo come ad esempio i giapponesi, i francesi, gli svedesi, i canadesi e ovviamente gli statunitensi, come riportato anche da Tecnoandroid.

La prima novità

La prima novità riguarda i mezzi pubblici. Infatti, secondo quanto emerso dagli utenti che abitano all’estero e utilizzano Google Maps sui loro dispositivi mobili, come smartphone o tablet, l’applicazione sarebbe in gradi di calcolare in anticipo l’affollamento del mezzo pubblico che si andrà a prendere.

Questa funzione, quindi, consentirà a tutti gli utenti di sapere in anticipo quante persone troveranno all’interno di metro, autobus, tram o treni e questo può essere efficace per evitare di affrontare stressanti e soprattutto affollati viaggi.

Il secondo aggiornamento

Il secondo aggiornamento, invece, riguarda la ristorazione. Tutti gli utenti che andranno a cercare un determinato ristorante sulla applicazione avrà a disposizioni tutte le informazioni riguardante il locale, quindi orari di apertura e chiusura, posizione, i numeri necessari per poterli contattare e addirittura anche il menù offerto dal ristorante.

Una novità molto comoda che consentirà a tutti gli utenti di Google Maps di scegliere il ristorante, il locale o punto di ristoro che potrà soddisfare tutte le proprie esigenze. A partire dalle pietanze disponibili, dal tipo di cucina o anche per quanto riguarda i costi e capire se è alla portata delle proprie tasche.

Inoltre, Google Maps sarà in grado di rilevare autovelox grazie a un segnale acustico che emetterà l’applicazione, proprio per non creare un fattore di distrazione al guidatore. Stessa cosa varrà per quanto riguarda i limiti di velocità della strada che si sta percorrendo, in modo tale che il conducente del mezzo adegui la sua andatura al limite di velocità consentito.