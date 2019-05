Guida Automatica: non più fantascienza

Molto spesso si sente parlare di come l’Intelligenza Artificiale che rivoluzionerà le nostre vite: nei film, nei libri e persino nella realtà dei tg. Di certo, l’Intelligenza Artificiale ha sempre esercitato un grande fascino nell’immaginario collettivo. Ma l’IA smuove anche grossi dubbi non solo dal punto di vista del business ma anche dal punto di vista etico. Oggi uno dei temi più dibattuti riguarda le macchine che si guidano da sole, o Autos.

Autoveicoli completamente autonomi nella guida che prenderanno decisioni proprie e condurranno l’uomo da un punto A ad un punto B senza che questo debba preoccuparsi di nulla.

Ovviamente l’idea che un robot possa gestire e prendere decisioni che comportano la vita di un essere umano ha creato non pochi problemi e disagi nel mondo delle nuove tecnologie tanto che non è raro incontrare argomenti che si oppongono con forza all’introduzione di queste auto a guida automatica.

Di contro però, considerando come dato certo il fattore di rischio e di errore compiuto dall’essere umano, in realtà i robot potrebbero rendere più sicure tutte le strade del mondo e, a conti fatti, salvare milioni di persone. Come con tutte le realtà comunque è importante capire il meccanismo di funzionamento prima di potere azzardare un qualsivoglia giudizio. Quale intelligenza sta dietro a questi veicoli? Chi li programma e come si istruiscono?

Comprendere il funzionamento di questa nuova tecnologia è uno dei passi chiave per comprendere le potenzialità della messa in commercio di veicoli con guida automatica. Un corso del Politecnico di Milano prova ad addentrarsi in questo arduo compito aiutando i ragazzi a capire la guida autonoma e ad approcciare la “future mobility” e il “serf-driving cars”.

Ma come? All’interno del corso, pensato per i ragazzi delle scuole superiori, un team di docenti dei dipartimenti di Meccanica e di Elettronica, Informazione e Bioingegneria illustrerà i concetti principali della dinamica dei veicoli su strada e permetterà l’attuazione di esperimenti appositi fatti su modellini di auto telecomandate in modo da comprendere i diversi comportamenti del veicolo. Durante il TechCamp Polimi, i ragazzi potranno fare esperimenti di navigazione su modelli in scala di veicoli a guida autonoma e avranno l’opportunità di comprendere la logica con cui un veicolo può muoversi da solo.

Cosa vuol dire in pratica poter disporre di un veicolo con guida automatica? Principalmente a risentirne sarà il traffico che diventerà sostanzialmente più veloce perché, a differenza degli essere umani alla guida, le auto robotiche riescono a comunicare tra loro in modo efficiente e comportarsi come uno sciame organizzato, esattamente come le api. Ne consegue ovviamente più tempo per noi, dato che in media si arrivano a spendere fino a 93 ore l’anno nel traffico.

Oltretutto, non dovendo pensare a nulla durante il tragitto, si guadagna materialmente anche l’intero tempo di percorrenza, tempo in cui si potrà riposare, leggere, scrivere messaggi in sicurezza o guardare una puntata della nostra serie preferita.

Per non parlare delle emissioni di CO2 e di benzina che sarebbero notevolmente ridotte dato che la macchina non sprecherebbe combustibile ferma inutilmente in mezzo al traffico. Si parla addirittura della possibilità che queste auto robotiche possano avere un motore completamente elettrico.

Immaginate quanto questo potrà giovare all’ambiente! Inoltre, con le auto a guida automatica, diventa più semplice l’utilizzo dell’auto e degli spostamenti per tutti, anche per gli anziani. Infine la possibilità che le strade siano meno pericolose è da tenere sicuramente in considerazione: gli incidenti potrebbero essere meno frequenti e meno gravi.

Una buona programmazione accompagnata da un buon allenamento delle reti neurali e infrastrutture stradali adatte potrebbe addirittura eliminare completamente le morti sulla strada. Per quanto dunque possa spaventare l’idea di “abbandonarci” alla decisione di un robot dobbiamo comunque considerare che la guida automatica, in media, risulterà sempre caratterizzata da una maggiore efficienza e sicurezza rispetto alla guida effettuata da un essere umano.