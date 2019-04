Alitosi, cosa nasconde: i problemi di salute segnalati dall’alito cattivo

L’alitosi, conosciuta più comunemente come alito cattivo, è un disturbo imbarazzante per chiunque ne soffra. Sebbene possa sembrare inoffensivo, l’alito cattivo può nascondere patologie e malattie ben più gravi. Un controllo accurato e un test del respiro sapranno rilevare le cause e i problemi segnalati dall’alitosi. Sotto un alito pesante potrebbe persino nascondersi un cancro allo stomaco nella fase iniziale. Vediamo nel dettaglio i 9 problemi di salute dei quali il nostro alito potrebbe essere un efficiente campanello d’allarme.

Cibo e alimentazione

Come riportato da Corriere.it, da alcuni studi scientifici della Mayo Clinic è emerso che l’abitudine di sminuzzare il cibo in bocca porta all’aumento dei batteri presenti nel cavo orale. Questi micro-organismi possono conseguentemente emettere dei cattivi odori portando al classico respiro pesante. Inoltre determinati alimenti come cipolla, aglio e spezie sono notoriamente responsabile dell’alitosi. Questi elementi che fanno parte della nostra dieta entrando nel flusso sanguigno, iniziano a circolare nel corpo influenzando anche l’alito.

Tabacco e sigarette

Il fumo non è solo una cattiva abitudine, dannosa per il corpo e i polmoni, ma è anche responsabile di un alito cattivo. Tutti i prodotti legati al tabacco e alle sigarette – come il tabacco da masticare – una volta consumati, portano all’insorgenza di alito pesante.

Pessima igiene orale

Una delle prime soluzioni per combattere e ridurre l’alitosi è avere una corretta e regolare igiene orale. Lavarsi quotidianamente i denti, più di una volta al giorno, passare il filo interdentale per rimuovere eventuali residui di cibo tra i denti, utilizzare il collutorio sono solo alcune delle sane abitudini che chiunque dovrebbe osservare per evitare un alito cattivo. I pezzi di cibo e alimenti che rimangano incastrati tra i denti e nel cavo orale sono i principali responsabili dell’alitosi. Anche la lingua può essere un’ulteriore causa di alito pesante a causa dei batteri che la ricoprono. Nel caso di utilizzo di apparecchi dentistici molto spesso viene a mancare una corretta igiene orale.

Bocca secca

La condizione scientifica chiamata secchezza delle fauci è una possibile causa di alito cattivo perché la saliva, notoriamente deputata alla pulizia del cavo orale, è presente in scarsa quantità. La secchezza è responsabile dell’alito pesante soprattutto la mattina e nelle persone che dormono con la bocca aperta, poiché durante la notte viene a mancare una sufficiente idratazione della bocca. In genere aiuta bere molta acqua.

Farmaci e medicine

L’utilizzo e l’assunzione di alcuni medicinali può condurre, indirettamente, all’alitosi contribuendo alla secchezza delle fauci, con le conseguenze sopra descritte. Altri farmaci ancora, scomponendosi e venendo assorbiti dall’organismo, rilasciano delle sostanze chimiche che possono influenzare il respiro provocando alito pesante.

Problemi dentali

L’igiene orale è anche funzionale ad allontanare il rischio di problemi dentali: infezioni dei denti, carie, malattie alle gengive, ferite chirurgiche e denti da devitalizzare. Tutte queste patologie o disturbi connessi alla bocca possono essere causa di alitosi.

Tonsille e naso

Le tonsille, presenti nella gola, possono a volte essere ricoperte da placche bianche che causano primariamente dolori alla gola e febbre. Queste macchie sono ovviamente ricoperte da batteri che producono quindi cattivo odore. Anche il naso è coinvolto nel problema dell’alitosi e dell’alito pesante. Il catarro, il muco e tutti i fluidi che si formano con l’insorgere del raffreddore sono a loro volta causa di questo disturbo della bocca.

Malattia da reflusso gastroesofageo

Il reflusso gastroesofageo – detto anche reflusso gastrico – prevede la risalita dallo stomaco all’esofago del materiale acido e non-acido. Questo passaggio è causato da una riduzione della pressione nella zona interessata. Quando la quantità e la durata del reflusso superano una determinata soglia, considerata normale, si è in presenza di una malattia da reflusso gastrico. Questa patologia influisce direttamente sull’alitosi, poiché il materiale gastrico causa l’alito pesante, come anche l’ulcera.

Altre malattie più gravi

Nei casi più seri l’alitosi e l’alito cattivo possono essere indicatori di patologie più serie come un cancro allo stomaco al primo stadio o malattie metaboliche. Tutti questi disturbi lasciano un odore caratteristico e una sensazione in bocca, come di sapore metallico.

Alito cattivo, come liberarsene: dettagli e informazioni

A meno che l’alitosi non nasconda malattie serie, come un cancro o patologie metaboliche, si possono adottare dei sistemi per ridurre o liberarsi dell’alito pesante. Innanzitutto è bene sapere che l’alitosi inizia nella parte posteriore della bocca, dove i batteri responsabili della produzione di zolfo si celano sotto la lingua. Come detto sopra, una pessima igiene orale, i batteri, i residui di cibo incastrati tra i denti sono tutte cause concorrenziali dell’alitosi. Cosa fare per liberarsi di questo problema imbarazzante?

Lavare i denti per almeno due minuti due volte al giorno o dopo ogni pasto

Sostituire lo spazzolino ogni tre mesi

Usare un dentifricio al fluoro

Pulire i denti in profondità: è consigliato lavare la lingua bene quanto i denti per eliminare i batteri che vi si depositano sopra. Bisogna anche usare il filo interdentale per raggiungere gli spazi interdentali e per rimuovere il cibo incastrato.

Si può concludere la pulizia del cavo orale con l’utilizzo di un collutorio per rinfrescare e donare un alito ancora più fresco

Ridurre il consumo di caffè così come cercare di ridurre o smettere di fumare

Bere tanta acqua per stimolare il flusso della saliva ed evitare la secchezza delle fauci

Ridurre il consumo di bevande alcoliche che contengono moltissimi zuccheri e possono condurre a malattia dentali e gengivali

Effettuare visite regolari dal dentista per dei controlli approfonditi di denti e gengive e per provvedere ad una pulizia professionale del cavo orale. E’ importante rimuovere la placca batterica che si deposita tra i denti e intorno ad essi.