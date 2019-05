I professionisti delle consegne: come funziona nel caso dei farmaci

Tra i settori più gettonati della logistica sicuramente c’è il trasporto di medicinali. I farmaci, affinché possano rimanere intatti, vanno conservati secondo specifiche condizioni. Condizioni che fanno riferimento soprattutto a rigide e controllate temperature: occorre cioè trasportare i medicinali in circostanze ambientali stabili.

Se non fosse così infatti si comprometterebbe l’integrità e la qualità del farmaco stesso. È bene specificare che il trasporto dei farmaci vale sia tra stati, sia tra regioni italiane, sempre nel totale rispetto di alcune e specifiche particolarità.

Cosa accade durante lo spostamento del furgone

Nel momento in cui la ditta di trasporti autorizza il trasferimento dei medicinali attraverso un camion o un furgone, non ci si occupa solamente di mere operazioni di carico e stoccaggio. Le API (active pharmaceutical ingredient) vengono considerate come merci sensibili che per la loro stessa caratteristica vanno considerate in modo differente sia prima che dopo (nonché durante) il trasferimento stesso.

Il trasporto del farmaco è consentito nel rispetto delle norme dell’Unione Europea. Quest’ultima ha infatti emanato un vademecum atto al mantenimento della qualità dei medicinali. Questo è il motivo per cui affinché si possa effettuare un percorso di trasporto, occorre rivolgersi ad aziende esperte e competenti, che possono garantire un servizio efficiente. Il trasporto dei farmaci richiede attenzione, oltre che l’impiego di mezzi e personale giusti.

Le linee scientifiche

Per ciò che concerne l’aspetto scientifico, un’azienda che si occupa di trasporto di sostanze farmacologiche attive deve essere in possesso di tutte le autorizzazioni e certificazioni necessarie utili al caso. Tutto pur di garantire la conservazione a determinate temperature. La ditta deve altresì rispettare le regole di qualità che vanno tutte interamente rispettate.

In primis bisogna garantire la qualità in ogni fase del processo. Qualunque tipologia di materiale va documentata nei minimi particolari. Questo affinché scaricatore, autista, addetti al processo di trasporto sanno cosa fare e cosa no. In tal modo si assicura la medesima qualità richiesta in laboratorio col trattamento di sostanze attive. Tutte le fasi del trasporto vanno registrate in maniera accurata dall’inizio alla fine.

Il personale e i suoi requisiti

Circa invece il personale coinvolto, quest’ultimo deve essere serio e professionale, altamente competente. Si tratta di soggetti esperti, che si siano già trovati nel settore del trasporto in passato. Il personale va addestrato per fronteggiare ogni evenienza. Questo attraverso la formazione e l’addestramento che comunque continuano durante il periodo di lavoro.

Altro aspetto importante del personale e del mezzo di trasporto è l’igiene. Un aspetto necessario e indispensabile, che vale non solo per il personale ma anche per il container del furgone. In particolare, durante la fase di trasporto di farmaci, i soggetti addetti devono munirsi e indossare gli abiti puliti, o quantomeno una divisa da lavoro compatibile con i compiti assegnati al personale stesso. Se è importante l’uso di protezioni addizionali, esse devono rispettare le norme di sicurezza per evitare eventuali rischi di contaminazione.

Regola severa di un’azienda di logistica si riferisce al fatto che il personale non deve assolutamente fumare, bere, mangiare durante tutte le operazioni di carico, deposito, scarico, consegna. Questo per mantenere le aree di riposo (anche le finestre temporali) divise da quelle di lavoro.

Qualche ultimo aspetto

Infine bisogna tenere in considerazione anche l’azienda operante nel settore logistica deve essere in possesso di tutti gli strumenti e locali idonei a smistare e a conservare (anche se temporaneamente) i farmaci.

Affinché si possa assicurare tutto questo mix di servizi, molte volte le aziende devono anche richiedere e ottenere delle speciali autorizzazioni dalle regioni, ovvero delle autorità sanitarie indicate dalla legge. Per il trasferimento fisico, più nello specifico, occorrono locali idonei alla conservazione delle merci, visto che tutto il percorso avrà un tracciamento trasparente, minuto dopo minuto, affinché ogni fase possa essere completamente verificata.