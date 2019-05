Mobilità elettrica, arriva la normativa per hoverboard, segway e monopattini: i dettagli

La bella stagione sta per arrivare e con essa il ritorno di mezzi di trasporto davvero alternativi: hoverboard, monopattini e segway. Arrivati sul mercato in punta di piede, questi alternativi di mezzi di trasporto si sono fatti sempre più largo tra le preferenze dei cittadini sia più giovani che adulti. Ed è proprio per questo motivo che si sta pensando a una normativa che determini i limiti dei mezzi di trasporto a due ruote.

Il Governo sta vagliando delle proposte relative a un decreto che monitorerà l’utilizzo dei cosiddetti veicoli appartenenti alla micromobilità elettrica. Sempre di più, infatti, sono le città che prediligono questi mezzi per gli spostamenti e un adeguamento nelle normative è necessario per evitare disagi alla circolazione tradizionale e soprattutto per salvaguardare tutti i cittadini che preferiscono lo spostamento tramite hoverboard, monopattini e segway.

Le prime indiscrezioni sul nuovo decreto hanno iniziato a circolare e quello che ne è emerso è una restrizione ben precisa di questi nuovi e utilizzatissimi mezzi. I paletti messi per quanto riguarda l’utilizzo dei veicoli elettrici appartenenti alla categoria della micromobilità sembrano essere davvero molti, anche se ancora non c’è una vera e propria ufficialità. Andiamo a vedere insieme, quindi nel dettaglio, tutte le norme che riguarderanno hoverboard, monopattini e segway.

Le prime restrizioni

La prima postilla che viene all’occhio è quella che prevede l’accesso sulle strade solo per il segway, ma non per gli hoverboard, monopattini o altre tipologie di veicoli monoruota. Ovviamente tutti i mezzi ammessi sulle strade doveranno essere provvisti di marchio CE obbligatorio. Per quanto riguarda la potenza che i segway dovranno avere e rispettare è quella di un massimo di 500 W e all’interno delle zone pedonali la velocità massima che sarà consentita a questi mezzi è di 6 km/h.

Se si posseggono segway che hanno una potenza maggiore e arrivano a una velocità più elevata del consentito allora sarà necessaria una modifica inserendo un limitatore che potrà regolarla rispettando le norme riconosciute. Inoltre, questi tipi di veicoli dovranno necessariamente essere provvisti di clacson e di un sistema di illuminazione, comprendente anche una luce fissa anteriore e catarifrangenti rossi e una luce fissa rossa posteriore, per poter circolare nelle ore dopo il tramonto e di conseguenza quelle serali o anche notturne.

Tutti i cittadini indistintamente sia se in possesso di segway sia di monopattini dovranno indossare obbligatoriamente un giubbotto o anche delle bretelle retroriflettenti quando decidono di viaggiare di notte. Se non si possiede il giubbotto allora il mezzo dovrà essere, in modo obbligatorio, essere trasportato a mano.

Le tipologie di strade percorribili

Le tipologie di strade percorribili, escludendo i segway, attualmente non sono chiarissime dalle prime indiscrezioni che vengono fuori. Al momento è sicura che i cosiddetti veicoli appartenenti alla micromobilità elettrica possono viaggiare all’interno delle zone pedonali, ma per le altre aree dovrebbe essere in teoria a discrezione di ogni comune emanare una specifica per quanto riguarda questo particolare punto della nuova normativa.

Le prime regole fanno parte di una prima sperimentazione, che potrebbe partire già nell’estate 2019, alla quale diversi comuni italiani hanno dato il consenso a partecipare. Molto importanti sono le considerazioni, invece, che vengono fatte per quanto riguarda i conducenti. Quest’ultimi, infatti, avranno il divieto assoluto di trasportare passeggeri o di trainare oggetti.

Un’altra condizione che dovrà essere rispettata dell’informativa è quella che i conducenti di tutti i veicoli appartenenti alla micromobilità elettrica dovranno essere, quando viaggiano in zone pedonali o in altri luoghi pubblici avere la maggiore età o essere in possesso patente di categoria AM qualora siano minorenni.

Le tempistiche

Per quanto riguarda le tempistiche, come già annunciato anche in precedenza nei paragrafi soprastanti, la bozza della normativa che in seguito potrebbe diventare decreto è stato fatto circolare per raccogliere i primi consensi o dissensi. La valutazione da parte delle amministrazioni comunali saranno fondamentali per le eventuali modifiche e le migliorie che potranno essere apportate.

Il parere dei singoli comuni, caratterizzati da diversi scenari, va ad essere di una grande importanza per elaborare al meglio una normativa che vada a soddisfare le esigenze di tutti anche in base alla diversificazione delle zone nelle quali i veicoli appartenenti alla micromobilità elettrica potranno essere utilizzati.

Hoverboard – Caratteristiche

L’hoverboard, detto anche volopattino, ha avuto la sua prima comparsata nella famosissima e amatissima saga anni ’80 Ritorno al Futuro, con protagonista un giovanissimo Michael J. Fox. Dall’immaginario e dalla fantasia, una coppia di giovani residente in California, Jill e Greg Henderson, hanno presentato per la prima volta un mezzo che ha chiaramente preso spunto e ispirazione della trilogia cinematografica.

Era il 21 ottobre 2015 quando alla stampa americana fu presentato il primo e effettivo hoverboard completamente funzionante mentre il 5 agosto 2015 la Lexus, la nota casa automobilistica decide di intraprendere la produzione del volopattino.

Dobbiamo arrivare agli ultimi mesi del 2016 per avere un hoverboard, non volante, questa volta denominato self balancing scooter ovvero scooter che si autobilancia. Questo è un veicolo a due ruote che sono parallele funzionante attraverso sensori giroscopici e la conseguente elettronica di bordo. Per poter viaggiare su uno di questi veicoli non occorre assolutamente avvalersi di altri appoggi poiché si riesce a mantenersi in equilibrio in maniera autonoma e senza, necessariamente, essere in movimento.

L’hoverboard è un veicolo molto amato indipendentemente dalla fascia d’età. Infatti, viene utilizzato sia da grandi che lo utilizzano anche per recarsi con esso a lavoro o semplicemente per una passeggiata o anche da bambini, galvanizzati da quello utilizzato dal personaggio di Lunetta nella serie animata televisiva di successo PJMask.