Parmigiano Reggiano trionfa ai World Cheese Awards: il migliore

Qual è miglior formaggio al mondo a latte crudo? Il Parmigiano Reggiano della Nazionale. Il celebre formaggio italiano ha trionfato ai World Cheese Awards, che si sono svolti lo scorso novembre a Londra. Il premio è stato assegnato all’alimento italiano dalla Oldways Cheese Coalition, che ha dovuto scegliere tra 16 finalisti. Il titolo di Miglior Formaggio al Mondo a Latte Crudo è senza dubbio uno dei più desiderati. Il Parmigiano Reggiano ha avuto la meglio su oltre 3mila formaggi prodotti 25 nazioni del mondo. Il formaggio italiano è quello che, in assoluto, ha incassato più riconoscimenti.

Premiazione a Reggio Emilia

A Londra la Nazionale del Parmigiano Reggiano si era presentata in grande spolvero. La Nazionale annovera 40 produttori che rappresentano le varie province dell’area di produzione della DOP. Una bella soddisfazione per l’Italia.

I casari che hanno vinto a Londra si sono riuniti, di recente, presso

la Sala del Tricolore del Comune di Reggio Emilia per ricevere il premio. Alla cerimonia hanno partecipato personalità importanti, come Guglielmo Garagnani e Nicola Bertinelli. Proprio quest’ultimo ha detto: ‘Questo titolo è una pietra miliare per il nostro prodotto… Il Parmigiano reggiano è il formaggio DOP più premiato al mondo e rappresenta un sistema che, quotidianamente, vede impegnate migliaia di allevatori e centinaia di casari nella ricerca di sempre più elevati livelli qualitativi’.

Alla cerimonia di premiazione erano presenti anche molti rappresentanti della politica locale, come Luca Vecchi, sindaco di Reggio Emilia, e Giammaria Manghi, presidente della Provincia.

Grossa fonte di proteine e calcio

Il Parmigiano Reggiano è un formaggio a lunga stagionatura, grande fonte di sali minerali e proteine. Può essere consumato sia dai bimbi che dagli adulti. 20 grammi di Parmigiano Reggiano forniscono la medesima dose di calcio di un bicchiere di latte.