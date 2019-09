Protesi per capelli: la soluzione rapida e efficace per ogni tipo di calvizie

La calvizie è un problema che affligge moltissimi uomini, è un disturbo più raro a manifestarsi nelle donne, comunque ci sono anche molte rappresentanti del gentil sesso che per svariate motivazioni si trovano a dover fare i conti con una caduta copiosa e precoce della capigliatura.

La calvizia può essere classificata come un vero e proprio disturbo patologico, spesso legato ad altre malattie di natura medio grave, in ogni caso procura un disagio a livello estetico che compromette sensibilmente la qualità della vita e i rapporti interpersonali, qualunque sia il motivo che l’ha scatenata.

Un problema diffuso in tutto il Mondo

Da sempre la calvizie affligge la popolazione maschile mondiale, che in massima parte si trova a dover combattere questo disturbo intorno ai 40 anni di età, spesso però la caduta dei capelli si manifesta anche in giovane età, quindi una protesi capelli uomo o ragazzo che sia, si rende necessaria.

Senza contare che esistono anche motivazioni di carattere materiale che provocano la caduta dei capelli, ad esempio a seguito di trattamenti chemioterapici e assunzione di farmaci per combattere malattie terminali. In merito a questo inestetismo di carattere transitorio o definitivo da anni in commercio si trovano prodotti di ogni tipo. E trattamenti di vario genere fino ad arrivare alla chirurgia.

Tecnologia e innovazione al servizio della calvizie

Non sempre chi è affetto da calvizie può sottoporsi ai trattamenti sopra citati. E nemmeno può sottoporsi a interventi chirurgici, le motivazioni possono essere di vario genere, quindi la domanda è: a quale metodo può ricorrere una persona affetta da calvizie che non può ovviare a questo problema in nessun modo?

Oggi il progresso e la tecnologia ha permesso di migliorare e sviluppare uno strumento molto semplice ma nello stesso tempo complesso, performante, ed efficace come la protesi.

La risposta migliore al problema della perdita dei capelli

Le protesi per capelli oggi sono la risposta a tutti i problemi di calvizie sia maschile che femminile, spesso però quando si parla di protesi si associa questo termine alla parola parrucca.

Ma la parrucca è ben altra cosa, una protesi di capelli è qualcosa che ha un’impronta specifica, una metodologia di stampo para-medico, non solo estetico, viene personalizzata, ed è applicabile per l’intera zona della testa o semplicemente per una porzione di essa, dove la calvizie ha colpito maggiormente.

Protesi per capelli: ritrovare il piacere della socialità

Le protesi per capelli vengono anche definite come ricostruzioni capillari, protesi capillari, o impianto di capelli è una tipologia di intervento finalizzata a rinfoltire in maniera non chirurgica e non invasiva il cuoio capelluto, seguendo in modo armonioso la fisionomia della persona alla quale viene applicato il prodotto tramite un intervento come già detto non invasivo. Le protesi generalmente sono costituite da resine e da tessuti naturali, sui quali poi vengono inseriti a piccole ciocche i capelli.

I materiali utilizzati per creare questi prodotti devono essere necessariamente di altissima qualità, per evitare problemi di qualsiasi genere a chi poi verranno applicati, ad esempio come: allergie, fenomeni di infiammazione, prurito, desquamazione, e scarsa traspirabilità. E altri disturbi di lieve entità ma in grado di creare problematiche e disagi ulteriori, che vanno a sommarsi al già grave problema della calvizie.

Protesi per capelli: come sono fatte

Quindi bisogna sempre accertarsi che i prodotti siano atossici e anallergici, ovvero sottoposti a test specifici che li rendono sicuri. Ma come viene realizzata una protesi per la calvizie? Il primo componente di una protesi di capelli è la base, che di solito è realizzata in silicone o in materiale polimerico, che va a contatto con la pelle della testa, e alla quale poi vengono fissati i capelli.

Una base di buona fattura deve essere traspirante e leggera, deve essere confortevole e resistente anche nelle situazioni più problematiche, come ad esempio: una giornata molto calda, una nuotata in piscina, un acquazzone improvviso che sorprende la persona senza ombrello. Sembrano dettagli di poco conto ma molto rilevanti.

Effetto naturale e comfort

Se un prodotto di questo genere non è di alta qualità e non è stato applicato in maniera sicura e professionale il tutto può risultare più antiestetico della calvizie stessa. I capelli che costituiscono la protesi possono essere sintetici o naturali, e vengono scelti in base alle esigenze del singolo cliente, come colore, consistenza, spessore, ma anche in base al budget a disposizione della persona che intende sottoporsi al trattamento.

I metodi per fissare una protesi capelli sono di vario genere: dai biadesivi alle clip e all’attacco diretto ai capelli già esistenti sulla testa. alcune protesi sono caratterizzate da una attaccatura frontale, altre invece che hanno uno spessore più voluminoso vengono posizionate nella parte posteriore della testa.

Protesi speciali

Per le persone invece che praticano sport e attività molto dinamiche esistono tipi di protesi specifiche, con impianti creati su basi gommose, o polimeriche che hanno una maggiore aderenza, calzano perfettamente e non risentono degli sbalzi termici o di altri eventi avversi. In merito alle varie tipologie di protesi per capelli è possibile informarsi presso centri specializzati e aziende produttrici, che offrono un supporto professionale e tutte le informazioni necessarie per toccare con mano la possibilità di risolvere il problema della propria calvizie in maniera efficace e soddisfacente. Riguadagnando così un’immagine della propria persona che permette di vivere tranquillamente a contatto con gli altri, senza più provare nessun tipo di disagio.