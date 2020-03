Sito web per avvocati: i consigli per non sbagliare

Chi vuole aprire un’attività oggi non può assolutamente prescindere dal web. Prima di prendere una decisione sull’acquisto di un prodotto o sulla sottoscrizione di un contratto per il servizio di un libero professionista, gli utenti guardano online e si informano in maniera approfondita. Tra i primi ambienti dove atterrano c’è senza dubbio il sito, il biglietto da visita di qualsiasi brand (e quando usiamo questo termine comprendiamo anche i liberi professionisti).

Quanto appena ricordato vale anche per gli avvocati che, oggi come oggi, non possono fare a meno di essere presenti sul web. Quali sono i migliori consigli che devono seguire in merito al sito? Nelle prossime righe, abbiamo cercato di raccogliere le dritte più utili per chi vuole scoprire come ci si deve muovere quando si discute di pubblicità avvocati nel 2020.

Evita il linguaggio tecnico

La prima e più importante regola da considerare quando si parla di siti per avvocati efficaci riguarda i contenuti testuali. Quando si costruisce il sito per il proprio studio, bisogna ragionare pensando che il target non sono i colleghi. Certo, anche loro lo leggeranno ed è bene evitare di scrivere cose di discutibile correttezza tecnica.

I destinatari ultimi rimangono però i potenziali clienti, che del cosiddetto legalese non sanno nulla. Hanno semplicemente bisogno di capire in che modo un determinato professionista è in grado di risolvere i loro problemi.

Per questo motivo è opportuno adottare un registro linguistico privo di tecnicismi, cercando, se possibile, di mettere in primo piano l’empatia.

Scegli bene i colori

Proseguendo con i consigli per gli avvocati che vogliono realizzare un sito efficace ricordiamo il ruolo del colore. Per fare in modo che il proprio brand sia facilmente riconoscibile, la cosa giusta da fare è quella di trovare una palette da replicare su tutto il materiale promozionale, compresa carta intestata e biglietto da visita.

Attenzione alle foto

Come già detto, un aspetto sul quale è bene soffermarsi quando si crea il sito per il proprio studio legale è l’empatia. Il potenziale cliente deve sentirsi accolto e percepire fin dal primo sguardo la differenza rispetto agli altri professionisti.

Per questo motivo, la cosa migliore da fare quando si parla di foto è evitare le immagini stock, sia gratuite sia a pagamento. Ok, siamo d’accordo sul fatto che acquisirle sia questione di pochi click e che sia molto comodo. Il contro riguarda però il fatto che non sono personalizzate e che non permettono in alcun modo di mettere in primo piano la differenza rispetto ai competitor.

L’approccio giusto prevede quindi il fatto di mettersi d’impegno per preparare un servizio fotografico professionale – chiedendo ovviamente l’aiuto di chi lo fa di mestiere – dedicato sia agli spazi dello studio, che devono essere mostrati, sia ai professionisti che vi lavorano.

Non dimenticare le referenze

Quando si parla di siti efficaci per avvocati e studi legali, un aspetto che non deve in alcun modo essere messo in secondo piano è quello delle referenze. I clienti soddisfatti sono uno tra i migliori biglietti da visita per un professionista.

Sito… e non solo

Il sito è importante ma, come ben sa chiunque abbia un minimo di dimestichezza con il web marketing, non è sufficiente. Se si ha intenzione di dare vita a una strategia di promozione efficace è opportuno considerare anche un budget pubblicitario per i social – non tutti, ma solo quelli dove è presente il proprio target – e per i motori di ricerca.

Le indicazioni in merito non sono scolpite nella pietra. A seconda dei risultati si può infatti variare l’approccio. Ovviamente per capire come stanno andando le cose è cruciale un monitoraggio costante.