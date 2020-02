Idropulitrice ad acqua calda: a cosa serve e come funziona

In diversi ambiti lavorativi può essere richiesto l’impiego di un’idropulitrice acqua calda usata oppure di strumenti simili: cerchiamo di capire meglio come funziona un attrezzo del genere e tutto quello che c’è da sapere, soprattutto come usarla evitando di combinare qualche danno.

Le idropulitrici ad acqua calda sono dei macchinari che presentano un funzionamento in cui è prevista l’attività congiunta di uno o vari motori, che sono collegati tramite dei pistoni, degli spinterogeni e delle rotelle. Si tratta di un sistema che offre la possibilità di spingere con una notevole potenza l’acqua calda all’interno di tubi che sono collegati con degli spruzzatori oppure delle pistole a spruzzo.

Proprio le pistole a spruzzo hanno il compito di gestire in maniera ottimale la direzione dell’acqua, così come del quantitativo di cui si necessita. Proviamo per un secondo a immaginare tutte quelle attività che riguardano la pulizia delle fughe: in questi casi, infatti, serve dotarsi di dispositivi che siano effettivamente in grado di pulire con cura lo spazio che intercorre tra le mattonelle, garantendo alta efficacia nell’eliminazione dello sporco e nella relativa lucidatura.

Le componenti principali che abbiamo nominato, ovvero i motori, gli spinterogeni e le rotelle, sono tutti inseriti in contenitori realizzati in plastica estremamente resistente e inossidabile oppure in metallo. Al loro interno vi sono anche dei veri e propri filtri di ingresso oppure di uscita, che servono a direzionare lo sporco oppure a buttarlo fuori dal macchinario. Ci sono anche delle pompe di alimentazione, che possono funzionare tramite gasolio oppure elettricità.

Le varie tipologie di idropulitrici ad acqua

In commercio c’è un’ampia scelta per quanto riguarda questo tipo di macchinari. Le idropulitrici ad acqua calda sono le più diffuse, ma esistono anche quelle ad acqua fredda, oppure a vapore, senza dimenticare le tipologie con impianto fisso oppure con impianto mobile. Non solo, dal momento che ci sono delle diversità anche per quanto concerne la tipologia di alimentazione, che può essere sia monofase che trifase, mentre anche le dimensioni possono variare.

Sia i tubi che le congiunture e, più in generale, ogni altro elemento elettrico, possono contare su un riparo pratico e sicuro grazie alla presenza del contenitore protettivo, che è stato realizzato con una serie di materiali inossidabili e che è in grado di resistere anche al calore interno e a quello esterno. Un accorgimento che permette di evitare che i componenti all’interno possano essere oggetto di surriscaldamento, con la presenza di filtri che si possono regolare e delle pratiche fessure.

I vari componenti e l’importanza della manutenzione

La componente esterna di un’idropulitrice di carattere professionale può prevedere la presenza anche di cruscotti che possono avere delle dimensioni più o meno importanti. In modo particolare, però, possono contare sulla presenza di manometri e altri strumenti di regolazione dell’acqua calda, così come della pressione e dell’alimentazione.

Non solo, visto che tanti modelli di idropulitrici ad acqua calda sono in grado di mettere a disposizione anche dei comandi con delle lancette che fungono da segnalatori, al pari di spie luminose e sonore. Tutti questi accorgimenti offrono la possibilità di verificare sempre in tempo reale quello che sta accadendo dentro al macchinario mentre sta funzionando. La manutenzione ordinaria è fondamentale per avere sempre delle idropulitrici funzionanti ed efficienti, ma in ogni caso, nonostante la complessità che caratterizza il meccanismo di funzionamento, in realtà sono molto facili da utilizzare.

Per questa ragione, è molto importante fare affidamento su delle aziende specializzate che siano in grado di garantire un servizio di assistenza permanente, comprensiva anche della manutenzione ordinaria su tutti i principali componenti che caratterizzano il funzionamento di questi dispositivi.