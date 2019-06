Temptation Island 2019 video shock: “Non era mai successo in sei anni”

L’attenzione mediatica si è concentrata su Temptation Island 2019. L’edizione del reality si prevede già piena di colpo di scena ma, il 26 giugno del 2019, ecco che nella pagina Instagram viene pubblicato un video shock: “Non era mai successo in sei anni“.

Andrea e Jessica

Una delle coppie di Temptation Island 2019 è finita già nel mirino dell’attenzione mediatica. Stiamo parlando di Andrea e Jessica. I due ragazzi hanno deciso di partecipare al reality che mette a dura prova i sentimenti perché Jessica Battistello non è del tutto sicura dei suoi sentimenti, motivo per cui sente il bisogno di sfidare se stessa e il suo fidanzato.

La ragazza già in occasione della prima puntata ha dato sfoggio di se mostrandosi molto attratta dal tentatore Alessandro, avvicinandosi sempre di più a lui instaurando un feeling davvero particolare.

Temptation Island 2019 video shock

Nel corso della prima puntata Andrea Filomena si è mostrato visibilmente provato dagli atteggiamenti della sua fidanzata. A incrementare il dolore del ragazzo vi è il fatto che l’esperienza a Temptation Island 2019 è cominciata lo stesso giorno in cui la coppia avrebbe dovuto giurarsi amore eterno. Ricordiamo infatti che Andrea e Jessica hanno deciso di annullare il loro matrimonio perché la ragazza ha affermato di non essere più sicura dei suoi sentimenti. Durante la puntata andata in onda il 24 giugno 2019 Andrea Filomena ha visto dei video che l’hanno messo in confusione al punto di chiedere il confronto immediato con la sua attuale fidanzata, cosa che questa però ha rifiutato.

“Non era mai successo in sei anni”

Il 26 giugno 2019 ecco che nella pagina Instagram di Temptation Island viene pubblicato un video con il commento allerta spoiler. Nel filmato in questione è possibile vedere Filippo Bisciglia che raggiunge Andrea nel villaggio dei fidanzati: “Quello che ti sto raccontando non è mai successo in sei edizioni di Temptation Island, io al falò avevo un terzo video ma siccome ti abbiamo visto molto provato e scosso abbiamo deciso di non fartelo vedere. Io penso sia giusto che tu lo veda“. Cosa avrà fatto di così grave la fidanzata Jessica?