La prima delusione d’amore di Carlo Verdone: “La mia fidanzata si fece trovare così”

Chi l’ha detto che i vip non hanno sofferto per amore? A raccontare la sua personale esperienza è stato Carlo Verdone, facendo riferimento a una delusione d’amore che l’ha particolarmente segnato nella sua vita.

La prima delusione d’amore

Le delusioni d’amore segnano ognuno di noi nella vita, e questa è una cosa che sa benissimo anche Carlo Verdone che ha deciso di condividere con i fan un racconto davvero particolare, che ha fatto riflettere sull’importanza dei sentimenti.

In questi giorni che Carlo Verdone è impegnato sul fronte cinematografico, ha deciso di rendere pubblica una delusione d’amore incassata nella sua vita e che vede come protagonista una delle sue ex fidanzate, una ragazza inglese che aveva fatto breccia nel suo cuore nel lontano 1973.

Carlo Verdone innamorato

Carlo Verdone ha raccontato di aver conosciuto una ragazza inglese nel 1973 nel cuore di Rome. La persona in questione si trovava nella città italiana per motivi legati allo studio e, quando l’attore ha avuto modo di conoscerla ecco che scatta la passione e l’amore.

Una relazione con diverse difficoltà che, come spesso capita in questi casi, nasce con difficoltà oggettive legate anche i progetti di vita oltre che il ruolo di residenza.

Nonostante la distanza, l’amore provato da Carlo Verdone era così forte tanto da decise di accorciare le distanze e volare così da lei.

Carlo Verdone: “Mai più una straniera”

A raccontare tutto nel dettaglio è stato proprio Carlo Verdone attraverso un post su Facebook dove ha scritto: “Mi aprì la porta un ragazzo che sembrava il cantante dei Verve. Mi disse di aspettare fuori. Arrivò Claire e mi disse che aveva ripreso una vecchia storia con un suo ex: quello che mi aveva aperto la porta”. Carlo Verdone ha proseguito il racconto dicendo: “Dentro di me le dissi una decina di ‘ma li mortacci tua’. Quella fu la tranvata più forte della mia giovinezza universitaria. Dissi dentro di me: ‘Mai più straniera’. Lo giurai. Ma dopo due mesi stavo con una belga…”.