Chiara Ferragni e le sorelle insultate sul web: “Tozze e cicce”

Non è la prima volta che Chiara Ferragni e le sorelle vengono prese di mira sul web ma sembrerebbe che la cosa sia sfuggita di mano agli heaters che le hanno definite “tozze e cicce“.

Chiara Ferragni vittima degli heaters

Nel corso dell’ultimo anno non di rado è capitato che Chiara Ferragni diventasse vittima degli haeters. La fashion blogger, che nel frattempo è diventata una delle dieci donne più influenti nel mondo della moda, è stata spesso oggetto di ogni tipo. Basti pensare a tutte le foto per le quali le è stato dato della poco di buono, non badando al fatto che un giorno il piccolo Leone potrebbe vedere e giudicare quelle foto. Il tutto non finisce qui, dato che in molti hanno giudicato il suo essere madre, affermando di pensare troppo alla carriera e di lasciare così il figlio in balia delle tate e del padre che in un certo qual modo si è eclissato dal lavoro per stargli vicino.

Adesso che Chiara Ferragni si trova in vacanza insieme al marito e gli amici, ma soprattutto insieme al piccolo Leone, ecco che arriva per lei una nuova critica che la vede nel mirino degli heaters insieme alle sorelle Francesca e Valentina.

Chiara Ferragni e le sorelle attaccate sul web

Come abbiamo spiegato all’inizio del nostro articolo, Chiara Ferragni e le sorelle sono state prese nuovamente di mira dagli haters sui social. Ad essere presa di mira è una foto che ritrae le tre donne insieme, dove gli utenti del social hanno scritto: “Chiara è la migliore, avendo avuto anche un bimbo. Le altre due sorelle sono tozze e cicce”. Qualcun altro invece aggiunge: “Difettose dalla testa ai piedi. Difficile trovare un lato positivo”.

“Peggio che insultare me”

Poco dopo la pubblicazione degli insulti, ecco che Chiara Ferragni decide di scendere in campo e difendere le sorelle. Come già accaduto in passato, la fashion blogger ha risposto ai commenti in questione scrivendo: “‘Insultare le mie sorelle è peggio che insultare me quindi evita proprio di passare dal mio profilo”.