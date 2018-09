2 milioni di italiani ricorrono al “trucco permanente”

A Roma il 13 ottobre le star internazionali della dermopigmentazione

2 milioni di italiani abbiano scelto il “trucco permanente”, in gran parte donne, ma non pochi uomini: sopracciglia sopratutto per il pubblico femminile, l’”effetto rasato” per gli uomini. Ma anche interventi paramedicali, come la ricostruzione dell’ areola mammaria in casi di mastectomia, o per la mimetizzazione delle cicatrici. Il Trucco Permanente è ormai una tendenza sempre più forte in Italia, circa 200.000 imprese operano nel settore, in crescita costante anno dopo anno. Si stima che oltreabbiano scelto il “trucco permanente”, in, ma non pochi uomini:, l’”effetto rasato” per gli uomini. Ma anche interventi paramedicali, come la ricostruzione dell’ areola mammaria in casi di mastectomia, o per la mimetizzazione delle cicatrici.

Per gli addetti ai lavori un’occasione da non perdere sarà partecipare il 13 Ottobre a Roma ai LIVE SHOW, organizzati durante SKING – il Campionato Nazionale Dermopigmentisti, organizzato da AIDER – Associazione Italiana Dermopigmentisti presso SET – Spazio Eventi Tirso, in Via Tirso 14 .

6 Master Internazionali interverranno da diverse parti del mondo e lavoreranno su modella. Questo il programma:

ALEXANDER SIVAK (Russia) con un trattamento labbra con tecnica effetto volume

CAROLE EVERARD (Belgio) eseguirà un trattamento su sopracciglia con tecnica “effetto polvere”

JULIA ROZGON (Ucraina) con un trattamento di correzione su sopracciglia utilizzando colori skin tone

CHERRY LIU (Taiwan) che eseguirà un gioco di luci ed ombre nella palpebra inferiore

HELEN DOLGUSHEVA (Grecia) con un trattamento sopracciglia su alopecia universale

HOLGER HOFFMANN (Germania) che eseguità un trattamento su sopracciglia con tecnica “Ombrè Balayage”

Un’occasione imperdibile per chi fa dermopigmentazione, per dedicarsi ad un momento intenso, vivace e dinamico di formazione professionale e di relazione con i colleghi italiani e non che interverranno alla manifestazione.

“Il settore ormai è cresciuto moltissimo in Italia, con migliaia di professionisti e posti di lavoro. Ed è crescita molto anche la formazione professionale: il nostro paese esprime diversi talenti riconosciuti anche all’estero. Il Live Show sarà quindi una tappa importante per tutta la comunità italiana dei dermopigmentisti, una occasione per crescere e per conoscere le tendenze internazionali.”. dicono gli organizzatori, che danno appuntamento il 13 Ottobre a Roma a tutti gli appassionati di trucco permanente.