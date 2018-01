Alcol causa tumori: ‘Se non bevi, non iniziare’

La scienza conferma quello che si è sempre pensato. Il consumo di alcol favorisce l’insorgenza di tumori. Ci sono due autorevoli pubblicazioni, adesso, ad attestare i rischi derivanti dall’alcol. Gianni Testino, primario di Alcologia all’ospedale San Martino di Genova e presidente nazionale della Società italiana di Alcologia, approfitta dei recenti e sconcertanti risultati per ricordare ai giovani di astenersi dal consumo di alcolici. Tra l’altro, la legge impedisce ai minori di bere alcol. ‘Il concetto da ribadire è: meno alcol si beve e meno si rischia di sviluppare il cancro, specialmente nei ragazzi, e siccome da giovani ciò non si comprende, devono essere gli adulti a educarli’, spiega Testino.

Più si beve e più si rischia

Più alcol si beve e maggiore è il rischio di essere colpiti da qualche neoplasia. Questo vale per i giovani quanto per gli adulti.

‘Gli uomini non devono bere di più quattro unità alcoliche alla settimana, che siano aperitivi, bicchieri di vino o birre medie. Per le donne il quantitativo si dimezza. Per i giovani sotto i 25 anni il rischio esiste per qualsiasi dosaggio di alcol’, chiosa il primario di Alcologia del San Martino di Genova.

Il luminare italiano ha poi chiosato i due recenti studi su alcol e tumori: ‘Il primo gennaio sul Journal of Clinical of Oncology l’Associazione Usa degli Oncologi clinici dichiara che etanolo e acetaldeide, contenuti in qualsiasi tipo di bevande alcolica, favoriscono l’insorgenza di tumori anche attraverso un consumo lieve-moderato in cavità orale, faringe, laringe, esofago e soprattutto mammella femminile. Il 3 gennaio la rivista Nature riferisce che il consumo di alcol provoca danni al patrimonio genetico a livello di cellule staminali’.

Il parere dell’American Society of Clinical Oncology

L’American Society of Clinical Oncology, che comprende gran parte degli esperti oncologici degli Usa, aveva avvisato l’anno scorso la popolazione americana sulla correlazione tra alcolici e cancro.

In un nota apparsa sul Journal of Clinical Oncology, i luminari americani avevano menzionato prove dei rischi derivanti anche dal bere moderato. Insomma, anche bevendo pochi alcolici, le donne rischiano seriamente il cancro al seno.

I rischi che corrono i forti bevitori

Ovviamente, i rischi sono maggiori per i forti bevitori. Ecco le neoplasie a cui vanno incontro tali soggetti: tumore alla gola, alla bocca, al fegato e al colon-retto.

Noelle LoConte, docente presso l’Università del Wisconsin-Madison, ha detto: ‘Il messaggio non è ‘non bere.’ È ‘se vuoi ridurre il rischio di cancro, bevi di meno. E se non bevi, non iniziare…'”.