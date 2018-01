Gli alcolici che non si dovrebbero mai ordinare al bar

A Capodanno di solito si tende ad alzare il gomito sia a casa che fuori. C’è chi trascorre tutta la notte tra il 31 dicembre e il 1 gennaio in diversi locali, bevendo tanti drink. Un barista ha recentemente rivelato quali sono gli alcolici che, secondo lui, i clienti non dovrebbero mai ordinare al bar. Che si tratti di un bicchiere di Chardonnay o di un gin tonic, ognuno ha il suo drink preferito. C’è chi beve da solo, chi con gli amici e parenti e chi per dimenticare. Qualunque sia la motivazione che porta ad alzare il gomito, bisogna ricordare che al bar ci si dovrebbe astenere dall’ordinare certi drink.

Le domande che infastidiscono i barman

‘Barista, mi può dare un bicchiere di Sambuca?’. Questa è una delle tipiche domande che molti clienti fanno al barman quando entrano in un bar. Una domanda del genere potrebbe infastidire chi sta dietro il bancone? Ebbene sì.

Per aiutare i clienti che si apprestano a frequentare i bar in occasione del Capodanno 2018 e lo staff dei locali, Business Insider ha voluto scambiare qualche chiacchiera con Elena Alvarez, barista preso The Airliner, in Iowa (Usa).

Drink più detestati dai baristi

Ecco l’elenco di alcuni dei drink più detestati dai baristi, quindi che non dovreste ordinare:

Tè freddo con Long Island (cocktail che richiede una lunga preparazione perché composto da numerosi ingredienti. La Alvarez dice che preparare tale drink è molto fastidioso);

Mojito (un barista ricorda la leggenda secondo cui l'inventore di tale drink probabilmente odiava i barman. Il cocktail è complesso e inoltre lascia le mani collose).

Margarita ('E' semplicissimo preparare un margarita, ma mi fa perdere letteralmente il controllo perché scuotere per 20 secondi la bevanda è fastidioso quando mi trovo davanti a 100 persone che aspettano al bar', ha detto la barista Jenssen;

Manhattan (di solito chi ordina tale drink non sa cosa andrà a bere e, successivamente, se la prende con il barman perché non è esattamente il tipo di cocktail che desiderava)