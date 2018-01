Dieta del riso integrale per disintossicarsi e dimagrire

Le festività natalizie sono terminate da qualche giorno, e molti italiani hanno iniziato a fare i conti con i chili di troppo. ‘Come fare a perdere peso in poco tempo?’, si domandano in molti, specialmente in questo periodo dell’anno. Tra le opzioni efficaci c’è la dieta del riso integrale. E’ bene precisare che chi intende intraprendere tale ‘percorso alimentare’ deve sapere che la dieta del riso integrale impone sacrifici. Senza fatica, del resto, non si ottengono mai grandi risultati nella vita.

Riso fa bene anche a chi non è a dieta

C’è chi inizia a mangiare, giorno e notte, riso dopo le abbuffate natalizie per perdere peso. Tale alimento, ovviamente, può essere consumato anche da chi non è a dieta perché ricco di nutrienti, quindi arreca molti benefici alla salute.

Il riso è un alimento detox, quindi ottimo per chi cerca un disintossicante naturale. Il riso integrale, invece, è una vera sorgente di fibre ed è importante per allontanare disturbi come stipsi e intestino pigro.

La tipologia integrale di riso è quella migliore per perdere peso. Il riso bianco, invece, è un grande strumento contro la diarrea perché contiene molto amido.

Dieta del riso integrale anche per celiaci

La dieta del riso integrale può essere seguita anche dai celiaci perché l’alimento non contiene molto glutine e tossine.

Perché la dieta del riso integrale? Beh, innanzitutto bisogna ricordare che il riso è un alimento che fa sentire sazi subito e, inoltre, contiene pochissime calorie. Inoltre è pieno di fibre e povero di sodio, quindi combatte la ritenzione idrica.

Due menù: per disintossicarsi e perdere chili

Ci sono due modelli di dieta del riso integrale: per disintossicarsi in 3 giorni e per perdere peso rapidamente in 9 giorni. Ecco un esempio di dieta detox a base di riso integrale:

Colazione: crema di riso dolce (il riso va bollito e frullato), con aggiunta di frutti rossi e miele;

Pranzo: riso integrale bollito condito con pochissimo olio extravergine d’oliva e un frutto;

Cena: minestra di riso e verdure lessate

Ecco invece un menù tipo per dimagrire velocemente con il riso integrale:

Colazione: latte di riso (un bicchiere), marmellata bio, 3 gallette di riso;

Spuntino: un frutto;

Pranzo: riso integrale bollito o pasta di riso, e verdure bollite. Il riso può essere condito con formaggio fresco. Chi vuole, può consumare qualche alimento nutriente (senza esagerare con le quantità) come pollo, pesce, ortaggi e verdure;

Spuntino: un frutto;

Cena: risotto con funghi (non più di 60 grammi), o riso bollito con gamberi cotti a vapore (o carne bianca) e insalata condita con poco olio extravergine d’oliva