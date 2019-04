I benefici delle carote, i motivi per i quali è bene mangiarle

Tra gli ortaggi che la natura ci dona abbiamo le carote che sono diffuse in tutto il mondo e danno moltissimi benefici al nostro organismo sia per quanto riguarda la nostra salute che il nostro aspetto estetico. Le carote hanno un bassissimo contenuto di calorie e proprio per questo sono l’ideale per chi segue un regime alimentare dietetico e tiene alla propria forma.

Inoltre, le carote contengono moltissime fibre, vitamine, sali minerali, betacarotene e glucidi che sono un prezioso antiossidante. Le carote sono molto adattabili in cucina e possono essere cucinate in molti modi come, ad esempio, al vapore, in padella, grigliate e perché no, possono essere mangiate tranquillamente anche crude o in pinzimonio. Inoltre, con le carote è possibile preparare gustosissimi centrifugati e succhi freschi da bere.

Le proprietà delle carote

Come detto anche in precedenza, le carote insieme ad altre verdure, quali ad esempio spinaci o broccoli, contengono moltissime proprietà. Sono utilissime a contrastare l’obesità infantile, apportano dei vantaggi alla vista e rendono la pelle molto più luminosa. Inoltre, le carote aiutano ad abbronzarsi e riescono a rendere i capelli più sani e le unghie molto più forti.

Le carote possono anche essere utilizzate per favorire l’aumento del latte materno e contiene proprietà antitumorali aiutando, per questo, a prevenire i tumore della pelle, il cancro ai polmoni o quelli della bocca. Tra le altre proprietà che troviamo nelle carote possiamo sicuramente menzionare la capacità di andare a regolare le funzioni intestinali, rafforzare il sistema immunitario e contrastare i radicali liberi.

Un altro aiuto prezioso che possiamo avere dalle carote è quello di andare a migliorare l’apparato cardiovascolare, purificare i reni e aiutare per quanto riguarda la fertilità. Infatti, questo ortaggio avrebbe degli effetti benefici per quanto riguarda la produzione degli spermatozoi.

Le carote allungano la vita

Moltissime sono le proprietà delle carote e come sottolineato questa contengono molti antiossidanti, come ad esempio il carotene, che aiuta a prevenire una morte prematura. Uno studio americano, infatti, ha dimostrato come i livelli alti di alfa carotene che sono presenti nel sangue sono inversamente associati al rischio prematuro di morte.

La ricerca è stata condotta su 15mila volontari nell’arco di venti anni e guidata dal professor Chaoyang Li. L’osservazione è stata presentata durante il Third National Health and Nutrition Examination Survey Follow-up Study ed ha sottolineato proprio come faccia davvero bene assumere regolarmente carote e frutta o verdura fresca.

Un altro vantaggio per quanto riguarda il consumo di carote è quello di andare a contrastare l’obesità infantile. Anche in questo caso è stata effettuata una ricerca, questa volta seguita passo passo dall’Università del Texas e l’Università del South Carolina. Lo studio ha sottolineato quanto sia importante introdurre nella dieta dei giovani regolarmente verdure a foglia verde, ma anche di colore arancione come anche ad esempio la frutta come arance o albicocche. Lo screening è stato anche edito sulla nota rivista scientifica Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics.

I valori nutrizionali delle carote

Per quanto concerne i valori nutrizionali delle carote possiamo affermare che queste contengono tenendo in considerazione 100 grammi solo 41 calorie, 85 grammi di acqua e 0,93 grammi di proteine. Inoltre le carote hanno un valore di carboidrati pari a 9 grammi e fibre alimentari pari a 2,8 grammi.

Le carote contengono anche 33 mg di calcio. 0,30 mg di ferro, 12 mg di magnesio e 35 mg di fosforo. Inoltre hanno 320 mg di potassio, 69 mg di sodio e moltissime vitamine al suo interno come vitamina A, la vitamina B1, B2 e B6, la vitamina C, la vitamina E e inoltre la vitamina K.

Per quanto riguarda, invece, la dose giornaliera massima di carote è quella di 500 grammi poiché un consumo molto eccessivo potrebbe comportare la carotenosi, ovvero l’ aumentare della pigmentazione che va a rendere giallastra della pelle. Per evitare ciò, si può diminuire il consumo dell’ortaggio qualora si superi di molto il peso della dose consigliata giornaliera.

Cotte o crude?

Le carote possono essere consumate in molti modi e, come detto anche in precedenza, possono essere tranquillamente gustate sia cotte che crude. Molti sono i motivi per i quali le carote fanno bene in entrambe le variati, ma se ad esempio il vostro scopo è quello di assorbire molto di più il betacarotene, che è il precursore della vitamina A, allora è meglio che voi le cuociate prima di mangiarle. Essendo la vitamina A, infatti, liposolubile è meglio accompagnarla con i cosiddetti grassi buoni come, ad esempio, un pochino di olio d’oliva a crudo.

Al contrario, invece, se si vuole assumere e assimilare nel miglior modo possibile la vitamina C contenuta nella carota, allora è meglio consumarla a crudo. Il motivo? È molto facile. Essendo, infatti, la vitamina C sensibile al calore, questa se cotta va a deteriorasi e quindi va a disperdere così le sue proprietà.

Aiutare la vista

E’ possibile aiutare la vista grazie alle carote? La risposta è assolutamente positiva. Infatti, queste, grazie al fatto di essere ricche di vitamina A vanno ad aiutarci ad aguzzare le capacità visive, anche notturne e proteggere i nostri occhi. Altri alimenti che hanno questa funzione sono il melone, le albicocche e la zucca.

Invece, la presenza di vitamina C e di betacarotene vanno ad apportare un livello molto alto nelle carote di antiossidanti che vanno a essere molto utili contro l’invecchiamento e la morte prematura delle cellule della pelle. Gli antiossidanti hanno un ruolo importante anche per andare a contrastare i radicali liberi e mantenersi giovani. Altri alimenti che contengono una grande quantità di antiossidanti sono anche i frutti di bosco, pomodori, mirtilli, peperoni e anche le fragole.