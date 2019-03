Cellulite: come eliminarla da gambe e glutei in poche mosse

By

Arriva la bella stagione e con essa le prime prove costume in previsione dell’estate ed il pensiero va subito alla cellulite. Il grasso in eccesso e l’adipe sono molto faticosi ad essere eliminati, ma ci sono dei piccoli consigli e accorgimenti che utilizzati ed eseguiti portano grande giovamento.

Le zone più frequenti nella quale si presenta la cellulite sono le cosce e i glutei, che nelle belle stagioni vengono sfoggiati grazie a vestitini corti, gonnelline, shirt o costumi da bagno. Moltissime ragazze o signore sono vittime della cellulite, ma quali sono le cause di questa infiammazione?

Le cause della cellulite

I fattori che possono scatenare la cellulite sono molti e non sempre si presentato su ogni singolo soggetto in modo uguale. Gli agenti della cellulite, prettamente femminile, ma presente anche nell’uomo, può scatenarsi a causa degli ormoni, per esempio, del ciclo mestruale, della gravidanza o anche della menopausa.

Non possiamo non considerare, purtroppo, anche il fattore ereditarietà. Infatti, moltissime persone presentano cellulite a causa di un gene familiare. Sicuramente due elementi e contingenze che favoriscono l’eccesso di adipe sono legati alla sedentarietà e ad una alimentazione non sana e scorretta.

Il corpo umano è molto complesso e, purtroppo, se si hanno malfunzionamenti endocrini o una insufficiente circolazione sanguigna si può soffrire anche di cellulite. E’ molto importante tenere d’occhio la cellulite che è un vero e proprio campanello d’allarme per il nostro corpo e ci segnala quando c’è qualcosa che non va.

Che cos’è la cosiddetta buccia d’arancia?

La cellulite viene denominata in moltissimi modi, ma quello più frequente è anche ‘buccia d’arancia‘, proprio perché il tessuto di pelle nella quale è presente ricorda la parte esterna della buccia di una arancia. La cellulite è una manifestazione cutanea della pelle che può generarsi a causa di molti fattori diversi.

La pelle a buccia d’arancia viene descritta come una vera e propria malattia dell’ipoderma che è caratterizzata da un significativo aumento del grasso sottocute. La comunità scientifica si divide molto per tutto quello che concerne la cellulite poiché si fa fatica ad identificarla come una vera e propria patologia.

Dato la molteplicità degli agenti scatenanti e la percentuale di incidenza, la cellulite rimane diciamo così, identificata a metà. La popolazione femminile di origine multicausale soffre di cellulite per una percentuale che va dal 70 all’80% a partire dall’età post puberale.

La pelle a buccia d’arancia può essere anche associata a depressioni e va a manifestarsi maggiormente nelle zone del basso addome, come fianchi, glutei, zona pelvica o cosce. In alcuni casi, può rivelarsi come uno stato infiammatorio.

Le azioni per sconfiggerla

Come detto in precedenza, la cellulite può essere combattuta se si seguono alcuni consigli e se si hanno determinate accortezze. Innanzitutto, bisogna fare attività fisica e dire addio alla sedentarietà e, inoltre, accompagnare il tutto da una alimentazione sana e adatta al proprio organismo.

Per intraprendere azioni mirate contro la cellulite si potrebbero anche assumere integratori alimentari naturali o puntare sull’utilizzo di cosmetici specifici. Un’altra, ma meno economica soluzione, è quella di sottoporsi a trattamenti anti-cellulite professionali, ma purtroppo non sempre sono alla portata di tutti poiché molto esosi.

Anche le tecniche di rilassamento, per esempio, potrebbero venirci incontro per contrastare e combattere la cellulite poiché rilassando i muscoli e il corpo i tessuti vengono ossigenati meglio e con una cadenza più regolare rispetto a quando si manifestano stati d’ansia e di stress.

I consigli di bellezza

Una grossa mano ce la danno anche trattamenti più casalinghi e permissivi che tutte le donne dovrebbero fare almeno due volte al mese. Per contrastare la cellulite, infatti, possiamo applicare uno scrub sulla pelle ogni giorno ed andare, così, ad eliminare le cellule morte garantendo una respirazione migliore ai nostri tessuti.

Moltissime utilizzano i fondi di caffè per fare un vero e proprio scrub casalingo, ma moltissimi sono i prodotti che possiamo utilizzare. La parola chiave è la costanza, quindi in questo caso serve solo un pizzico di buna volontà e impegno.

I cibi per contrastare la cellulite

Oltre all’attività fisica, ci sono alcuni alimenti che ci possono aiutare a contrastare e combattere velocemente la cellulite. Ad esempio, possiamo consumare cibi che hanno un alto contenuto di fibre, bere almeno due litri d’acqua oppure mangiare moltissima verdura, soprattutto quella a foglia larga.

Ovviamente per un organismo sano ed ottenere un fisico perfetto dobbiamo fare qualche rinuncia golosa, quindi bisogna ridurre il più possibile zuccheri, grassi o sale. Molto importante è anche l’assunzione di mandorle che, se consumate nella dose giornaliera di un massimo di 28 grammi, apportano moltissimi benefici.

Per quanto riguarda l’attività fisica, invece, è bene puntare sulle attività aerobiche quindi una camminata all’aria aperta, l’utilizzo di tapis roulant o anche della cyclette. Il tutto per almeno una mezz’ora al giorno con una cadenza di tre volte a settimana.

Mentre fate sport o movimento ci sono dei piccoli trucchetti che potrete adottare, come ad esempio quello di indossare pantaloncini e indumenti che hanno un’azione drenante mirata proprio all’eliminazione dell’accumulo del grasso su fianchi, cosce o glutei.

Per chi ama l’omeopatia e la segue con interesse si possono utilizzare delle gocce di tarassaco o anche ippocastano da diluire in acqua o assumere sotto la lingua. Altri rimedi naturali efficaci, da assumere sempre in gocce, sono anche l’ananas o la pilosella, una pianta poco conosciuta appartenente alla famiglia delle Asteraceae e molto similare alle margherite gialle. Queste piante non superano quasi mai il metro d’altezza e hanno un ciclo biologico continuo avendo, spesso, l’asse fiorale privo di foglie e sempre eretto.