Rughe sulla fronte, come eliminarle: consigli, trattamenti e rimedi naturali

La cura del proprio corpo e il benessere dell’organismo sono tra i principali obiettivi nella vita di ognuno di noi. Stare bene nella propria pelle è un processo che passa dall’equilibrio emotivo e mentale ma anche, e a volte in misura maggiore, dall’aspetto esteriore. Avere a cuore la propria cura personale non è semplice vanità ma un sano indice di amor proprio e benessere. In particolare, andando avanti con gli anni diventano ancora più importanti accortezza e attenzione verso il proprio corpo. L’età lascia dei segni che non possono essere debellati, inevitabili e naturali come il processo vitale, ma che tuttavia possono essere alleviati e ridotti.

Le rughe, nello specifico, sono fisiologiche tracce dell’età che possono essere trattate in modo da contrastare la loro comparsa. Le rughe sulla fronte poi sono tra le prime ad essere notate, trovandosi nella zona centrale del volto. Provare a mantenere la pelle liscia con trattamenti cosmetici o chirurgici può essere molto costoso, doloroso o nocivo per la salute stessa della nostra pelle. La buona notizia è che esistono anche rimedi naturali per contrastare i fastidiosi inestetismi dell’età, come sottolinea saggiamente viverepiùsani.it. Vediamo alcuni consigli, trattamenti e rimedi biologici per eliminare le rughe sulla fronte.

Rughe sulla fronte, come si formano: dettagli e cause

La comparsa delle rughe è parte integrante del naturale processo vitale. E’ impossibile prevenire l’insorgenza delle rughe. Le continue espressioni facciali, l’esposizione al sole, una carenza di cure favoriscono la loro comparsa. Nonostante non si possa invertire questo naturale processo molte persone cercano di ritardarlo. Per questo l’industria cosmetica è un settore fiorente e redditizio, grazie allo sviluppo di un’ampia varietà di prodotti che contrastano le rughe e mantengono la pelle liscia e giovane.

Come e dove si formano le rughe? La ruga nasce nel derma ovvero nello strato più profondo della pelle, a causa di fattori esterni ed interni:

Microcircolo

Con l’avanzare dell’età i piccoli vasi sanguigni presenti nel derma, che favoriscono un corretto ricambio cellulare e mantengono la pelle luminosa, tendono a dilatarsi e a perdere elasticità. La quantità di sangue, di ossigeno e di sostanze nutritive portate alle cellule diminuisce. E si riduce anche l’energia che le cellule stesse hanno a disposizione, così producono minor quantità di collagene e di elastina.

Fibroblasti

Sono deputati alla produzione di elastina, collagene e “zuccheri” della pelle, precursori dell’acido ialuronico. I fibroblasti sono letteralmente responsabili di costruire il sostegno del derma, conferendogli un aspetto tonico e turgido. Il numero dei fibroblasti diminuisce con l’età e rallenta anche la loro stessa capacità riproduttiva. Il tessuto di sostegno diventa così meno denso e tende a cedere: compaiono sull’epidermide segni e solchi di profondità variabile perché il derma collassa.

Radicali Liberi

Si tratta dei prodotti di scarto delle cellule che, in condizioni normali, vengono naturalmente espulsi mantenendo stabile l’equilibrio tra la loro generazione e la loro eliminazione. Nel caso in cui si verifichi uno sbilanciamento, con molti radicali liberi in circolo avviene un danno, detto stress ossidativo. Per tenere sotto controllo questo equilibrio è necessario inserire nella dieta alimenti antiossidanti come frutta e verdura, o assumerli sotto forma di integratori. E’ consigliato inoltre limitare il consumo di alcol, tenere a bada lo stress, evitare il fumo e non esagerare con l’esposizione ai raggi UV per limitare il foto-invecchiamento.

Raggi UV

Non bisogna mai sottovalutare l’effetto nocivo dei raggi del sole sulla nostra pelle, anche in inverno. I raggi UV penetrano anche se il cielo è nuvoloso o le temperature sono rigide. Bisogna sempre proteggersi con una crema solare. Esporsi al sole senza fattori di protezione accelera il foto-invecchiamento, portando a una modificazione delle strutture profonde di sostegno della pelle, i fibroblasti, e a un appiattimento dell’epidermide, che perde quindi il suo turgore.

Fumo

Questo elemento ha molteplici effetti negativi sulla nostra salute e su quella della nostra pelle. Per prima cosa, il continuo movimento di portare alla bocca la sigaretta conduce con il tempo alla formazione di rughe verticali sopra il labbro superiore. La pelle inoltre, ossigenandosi di meno a causa della sostanza chimiche, assume un colore spento e tendente al grigio. Studi scientifici hanno dimostrato che i fumatori hanno una precoce comparsa di rughe rispetto a chi non fuma.

Ormoni

Nella donne gli ormoni svolgono un ruolo centrale nella formazione delle rughe. Gli estrogeni, nello specifico, contribuiscono a mantenere la pelle liscia e turgida. Durante la meno-pausa d’altro canto, con la fluttuazione e con il drastico calo di questi ormoni, la cute diventa secca.

Trattamenti e rimedi naturali: consigli per contrastare le rughe

Carote e album d’uovo: Formando un composto con il succo di carota e l’albume d’uovo, si può fare un trattamento contro le rughe sulla fronte fornendo alla pelle amminoacidi, vitamine e minerali che la rigenerano. Questi due elementi riducono l’impatto negativo dei raggi solari e aiutano a mantenere alta la produzione di collagene ed elastina.

Un composto totalmente naturale e sicuro a base di vaselina, miele e olio d'oliva fornisce alla pelle una grandissima concentrazione di acidi grassi, enzimi e antiossidanti. Queste sostanze aiutano a rigenerare i tessuti danneggiati ed evitano che la pelle perda la sua tonicità e il suo turgore prima del tempo.

Gli antiossidanti del cacao proteggono la pelle dall'effetto nocivo dei radicali liberi, molto dannosi per la salute del corpo. Se unito ai grassi sani dell'olio d'oliva riduce, in poco tempo, le rughe sulla fronte.

Questa maschera idratante e riparatrice è ideale per ridurre le rughe e gli inestetismi che si formano a causa dell'invecchiamento cellulare. Contiene composti antiossidanti e amminoacidi che rigenerano la pelle danneggiata.

Questa lozione idratante mantiene la pelle della fronte soda e riduce le linee d'espressione.