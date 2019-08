Cannabis light: informazioni ed utilizzi

La cannabis light è una variante della canapa più leggera (appunto, light) dal punto di vista di contenuto di THC. Infatti, in questa tipologia di canapa, la quantità di principio attivo tetraidrocannabinolo è inferiore allo 0,2%. È questa la soglia di legalità nel nostro Paese.

Questa sostanza psicotropa contenuta nella canapa produce gli effetti cosiddetti “high” cioè il senso di sballo, mentre sotto alla soglia dello 0,2% la cannabis non sembra aver effetti nocivi per la salute dell’uomo ed è quindi legale, sia l’utilizzo che la vendita per uso “tecnico”.

Il limite imposto dalla legge riguarda solo il THC mentre vi è un vuoto normativo riguardante gli altri principi attivi contenuti nell’infiorescenza. Inoltre, occorre notare che la dicitura è “solo per utilizzo tecnico” quindi la vendita dei prodotti reperibili in commercio non è destinata al consumo diretto oppure al fumo.

L’inizio del commercio della cannabis cosiddetta legale in Italia risale al 2016, in un contesto di assenza di normative a riguardo. A difendere l’utilizzo e la legalizzazione di questa sostanza, l’avvocato Lorenzo Simonetti, che ha inoltre intenzione di impugnare la recente sentenza della cassazione che vieta l’utilizzo e il commercio della sostanza “salvo che tali prodotti siano in concreto privi di efficacia drogante”, come quelli disponibili su Cbweed.

Quando si pensa alla canapa, infatti, non si deve pensare ad una droga ma bisogna pensare ad una pianta che può essere utilizzata per molteplici scopi ed è proprio per questo essa può avere un ottimo impatto sull’economia e sull’ambiente.

Molteplici usi della canapa e derivati

La canapa è una pianta a fusto alto che può superare addirittura i 4 metri di altezza. Tale pianta viene coltivata per molteplici scopi come: fibra tessile, semi. La canapa ha un impatto significativo sull’ economia e la ragione è molto semplice, da tale pianta si possono ricavare molteplici prodotti.

Un utilizzo della canapa permette anche di sostituire prodotti altamente tossici per il nostro ambiente, si pensi ai combustibili che derivano da essa che possono sostituire quelli di matrice petrolifera. Utilizzare questi combustibili evita di far aumentare l’effetto serra, un fenomeno che ha gravi implicazioni sul globo. Molti altri sono i prodotti che si possono ricavare da questa preziosa pianta, sia a livello industriale che domestico.

Innanzitutto, la pianta di canapa può essere usata per ottenere tessuti attraverso una lunga lavorazione manuale, la fibra ottenuta è molto più resistente e può sostituire tranquillamente il cotone e le altre fibre sintetiche.

Essa può essere coltivata anche per ricavare i semi, da essi si ottengono molte proteine e ottimo olio. Le qualità dell’olio di canapa sono sbalorditive, ricco di grassi insaturi ed è ottimo nella dieta per prevenire malattie cardiocircolatorie oltre che per uso cosmetico.

L’olio in questione può trovare applicazione anche nell’ambito industriale, le vernici fabbricate attraverso tale olio non sono inquinanti e hanno una qualità superiore rispetto ai prodotti fabbricati con i derivati del petrolio.

Con la coltivazione della canapa, dopo un periodo di lavorazione, si può ottenere anche una tipologia di carta di elevata qualità e molto resistente. Attualmente le aziende che producono carta usano esclusivamente il legno che deriva dagli alberi, ma il processo di lavorazione prevede l’uso di acidi affinché si possa sciogliere il legno.

Tale operazione non è necessaria per fabbricare carta dalla canapa, così è possibile evitare forme inutili di inquinamento. Inoltre per rendere la carta bianca è necessario un trattamento mediante acqua ossigenata invece di utilizzare composti chimici a base di cloro per rendere bianca la carta ottenuta dagli alberi.

Con la cellulosa presente nelle piante di canapa è possibile ottenere anche materie plastiche biodegradabili al 100% che possono trovare applicazione in molti ambiti ed evitare di utilizzare invece plastiche non biodegradabili.