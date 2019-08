Consigli e raccomandazioni per la pulizia dei tappeti

I tappeti: complementi d’arredo essenziali nelle case in stile classico

Molto spesso, per valorizzare un’abitazione di stampo tradizionale, si utilizzano i tappeti. Questi articoli, infatti, donano alle stanze un particolare gusto esotico, nonché un tocco di classe in grado di arricchire qualsiasi ambiente. In commercio esistono diverse tipologie di tappeto, differenti per materiali, dimensioni, finiture e soluzioni cromatiche: in ogni caso, comunque, è necessario dedicarsi alla cura di questi suggestivi accessori, così che essi possano restare come nuovi nonostante lo scorrere del tempo.

Chi possiede un simile oggetto, soprattutto se di grande valore, dovrebbe rivolgersi periodicamente a un’azienda che si occupa dell’igienizzazione di questo genere di prodotti. Multiservice, per esempio, annovera tra i propri servizi il lavaggio di tappeti a Senigallia , operazione che richiede specifici strumenti e competenze. I metodi fai da te, del resto, non sono sempre opportuni, specialmente se il complemento in questione è prezioso e costoso.

Quali sono i fattori che possono danneggiare un tappeto?

Sono diversi gli elementi che, potenzialmente, rischiano di rovinare un tappeto. Quest’ultimo, con il passare dei mesi, tende ad accumulare mucchi di polvere tra le proprie setole, e se il problema viene trascurato diventa sempre più difficile pulire la superficie.

Non di rado le tarme attaccano i tappeti, dando vita a fori decisamente antiestetici. L’usura e il calpestio frequente rappresentano a loro volta possibili cause di danno, così come le macchie di olio, di inchiostro, di vino o di qualsiasi altro liquido. Può capitare di sporcare un tappeto: ciò che è indispensabile è provvedere con regolarità alla manutenzione ordinaria e straordinaria dello stesso.

Perché è importante affidarsi a una ditta specializzata

La pulizia dei tappeti non è affatto un compito semplice. Essa deve essere effettuata in maniera adeguata per mantenere intatto lo splendore dell’articolo, conservandone negli anni la brillantezza dei colori e la qualità delle decorazioni. Solo i professionisti sanno come trattare i singoli materiali: la seta, per esempio, è di gran lunga più delicata della lana e va lavata con prodotti appositi. Alcune imprese si servono di procedimenti differenti in base al tipo di tappeto, per garantire un risultato ottimale in ogni circostanza. L’igienizzazione personalizzata, in seguito a una meticolosa valutazione, è l’unico modo per evitare che la superficie si deteriori e che l’accessorio in oggetto perda il proprio splendore.

Le operazioni essenziali per la pulizia dei tappeti

Come appena sottolineato, le società specializzate nella pulizia dei tappeti eseguono spesso un’indagine preliminare per capire quali sono gli strumenti più indicati per un determinato materiale. A questo punto, il cliente può chiedere un preventivo della spesa che si prepara ad affrontare.

Gli esperti che lavorano nelle aziende, dopo questo primo studio del prodotto, svolgono il lavaggio comprensivo di test del pH, la tamponatura e la sterilizzazione con eliminazione di batteri e acari della polvere. La battitura avviene con utensili adatti e l’asciugatura si verifica rigorosamente a temperatura controllata. Si presta notevole attenzione al trattamento sia del rovescio sia del vello, nonché delle frange qualora siano presenti. Questa straordinaria cura dei dettagli è uno dei motivi principali per cui conviene usufruire del servizio di un’impresa, insieme alla facoltà di conservare inalterato il proprio tappeto.

Quanto costa la pulizia di un tappeto

La pulizia dei tappeti può essere di solito richiesta a un prezzo davvero vantaggioso, che oscilla nella maggior parte dei casi tra i 10 e i 20 euro per le superfici di ampie dimensioni. L’operazione andrebbe effettuata in linea di massima ogni 12-18 mesi, anche se la frequenza varia a seconda del calpestio, del materiale e del luogo dove il tappeto viene custodito. Si tratta comunque di un investimento favorevole, volto a preservare un oggetto prezioso dallo sporco, dai batteri e dal logorio del tempo.