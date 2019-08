La nuova vita di Nunzia Sansone dopo Temptation Island: “Grazie per essermi stato vicino”

Temptation Island si è da poco concluso e tutti si chiedono: com’è cominciata la nuova vita di Nunzia Sansone dopo il reality show? Il messaggio pubblicato sui social ha commosso davvero tutti.

Arcangelo e Nunzia

Questa è stata una delle coppie più discusse di Temptation Island per via della loro crisi nata in un rapporto che durava da ben 13 anni. Arcangelo a Temptation Island ha baciato un’altra donna, decidendo così di chiudere per sempre la sua relazione con Nunzia Sansone ed avviarsi a una nuova vita. A nulla sono servite le parole della ragazza che si è detta comunque disposta a perdonarlo al fine di ricominciare insieme e capire così come salvare il loro rapporto. Al falò di confronto, Arcangelo ha comunque deciso di uscire da solo, lasciando la sua ormai ex fidanzata.

La nuova vita di Nunzia Sansone

Durante la puntata di Temptation Island un mese dopo, Arcangelo e Nunzia hanno raccontato la loro vita dopo il reality show. Il ragazzo ha spiegato che, nonostante la sofferenza per la fine di un rapporto che durava da 13 anni, sta cercando di ricostruire la sua vita in un modo completamente diverso. Arcangelo, successivamente, ha spiegato anche che la sua scelta sembrava essere la più onesta dopo essersi reso conto che le cose con Nunzia non andavano per il verso giusto.

Ad ogni modo Nunzia Sansone adesso ha deciso di dedicarsi a se stessa, cercando così di riprendere anche lei in mano la sua vita mettendo appunto se stessa al primo posto cosa che non faceva da un po’.

“Grazie di esserci”

Il magazine DiLei ha anche diffuso la dedica che Nunzia ha voluto fare a Filippo Bisciglia, conduttore del programma e sempre disponibile con a porgere la sua spalla a chi durante Temptation Island ha bisogno di un consiglio o conforto. Nunzia Sansone al conduttore ha detto: “Sei speciale. Grazie per tutto quello che hai fatto per me. Grazie per essermi stato vicino. Grazie per la forza che mi hai dato giorno per giorno“.