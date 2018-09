Cimici, quali sono le piante per allontanarle dall’orto

Quali sono le piante che allontanano le cimici: soprattutto chi ha un orto, deve evitare le monoculture in quanto è possibile creare delle barriere naturali contro le cimici verdi e marroni con piante repellenti per questi insetti molesti.

Allontanare le cimici, piante utili

Quali sono le piante che allontanano le cimici? Non ne esistono moltissime, però per scacciarle dall’orto o dalla propria abitazione si possono utilizzare dei rimedi naturali e senza ricorrere a dei veleni che non fanno bene all’ambiente e agli umani. L’unico ammesso dall’agricoltura biologica è il piretro, ma è da utilizzare con estrema cautela e solo in casi eccezionali. Ecco come eliminare le cimici marroni e verdi con piante e rimedi naturali.

Aglio e Artemisia, addio insetti molesti

Una trappola per cimici tutta naturale che si rivela efficace quasi quanto avere le zanzariere è l’aglio, ingrediente con cui preparare un decotto da spruzzare alla base delle piante e rigorosamente nelle ore serali. Se si vuole difendere l’orto e le piante sul balcone, il consiglio è di piantare un bulbo d’aglio nei vasi.

Altro rimedio utilissimo è il decotto di artemisia è un rimedio dell’agricoltura naturale per allontanare e disinfestare dai vari insetti dall’orto, comprese le cimici verdi. Prepararlo non è difficile e la sua efficacia non ha eguali.

Basilico e mais contro cimici verdi e marroni

Chi ha la fortuna di avere un orto o un pezzetto di giardino, deve assolutamente evitare le monocolture. Deve quindi alternare il tutto con piante barriera contro gli insetti infestanti. Il basilico è ottimo anche contro le mosche, mentre il suo aroma disorienta le cimici.

Anche il mais funge da trappola: piantato tra i pomodori distrae gli insetti molesti dall’obiettivo, in quanto intente a succhiare la pannocchia ancora tenera. Esse potranno comunque essere utilizzate per dar da mangiare alle galline e si eviteranno altri danni nell’orto.

Ortica come repellente cimici

Per non far entrare le cimici in casa, un macerato di ortica può risultare una contromossa ottimaleEsso è uno dei primi antiparassitari utilizzati, nonché un fertilizzante naturale. Si utilizza la pianta fresca o essiccata, basta spruzzare il liquido sulle parti colpite dai parassiti durante le ore serali per scacciarli sin dalla prima applicazione.