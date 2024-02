Come aumentare il livello di sicurezza in casa: consigli e dispositivi da acquistare

Dato l’alto tasso di criminalità diffuso in Italia, è bene cercare di prendere delle contromisure adatte. Le più colpite sono le grandi metropoli come Milano, Torino e Roma, quindi gli abitanti di queste città sono invitati a curare al meglio le precauzioni legate alla sicurezza domestica. Tenere fuori i malintenzionati è un obiettivo comune, e oggigiorno ci si può avvalere dell’aiuto di comode applicazioni e di dispositivi all’avanguardia per conseguirlo. Siccome si tratta di un ambito non propriamente conosciuto da tutti, è opportuno informare i lettori con un apposito approfondimento: ecco dei consigli sui metodi e i dispositivi da acquistare per aumentare il livello di sicurezza in casa propria.

Sistema antifurto e antintrusione: integralo con le telecamere di sicurezza

Per poter mettere maggiormente in sicurezza casa propria, si potrebbe pensare di acquisire un sistema antifurto e antintrusione. I frutti di un investimento del genere verranno sicuramente raccolti a lungo termine, poiché ci si sta riferendo a dei sistemi avanzati in grado di combinare sia i sensori che gli allarmi. L’obiettivo, d’altronde, è di rilevare i potenziali intrusi, e questo sistema è abile nell’allertare immediatamente gli inquilini, qualora ci siano movimenti sospetti.

Se vuoi stare ancor più sereno, vai su Comunicatorino.com per acquistare un sistema antifurto e antintrusione da integrare con delle pratiche telecamere di sicurezza. In questo modo, si mette in moto un processo protettivo tecnologico: attiva le notifiche istantanee sul tuo smartphone o su un qualunque altro dispositivo elettronico, così da restare sempre aggiornato. Le telecamere, infatti, sono fondamentali per conseguire l’obiettivo prefissato, e perciò vanno posizionate in aree strategiche per poter avvisare gli inquilini nel caso di un tentativo di furto. Un sistema di videosorveglianza funzionante 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, ti consentirà di osservare casa tua da remoto, dandoti un senso di tranquillità senza pari.

Sistema di allarme domestico

Oltre a quanto descritto fin qui, è bene specificare che puoi installare un sistema di allarme domestico per una copertura totale. Ciò garantirebbe, infatti, un piano di sicurezza integrato e funzionante a 360 gradi, poiché i sensori integrati rilevano sì i movimenti sospetti, ma persino il fumo. Dunque, in spiacevoli casi di potenziali incendi, verresti avvisato per tempo grazie alle notifiche immediatamente inviate dal sistema, e puoi chiamare i vigili del fuoco. Gli allarmi, inoltre, possono emettere un segnale acustico per avvisare i vicini, inviando una notifica anche alle autorità locali. Ovviamente, la possibilità di monitorare la situazione tramite un’apposita applicazione rappresenta un vantaggio non da poco in tal senso.

Curare al meglio l’illuminazione esterna

L’esterno di casa è fondamentale da proteggere, per cui devi curare al meglio l’illuminazione del territorio circostante. Infatti, è statisticamente provato che i criminali vengono scoraggiati dall’agire in zone eccessivamente illuminate. Per cercare di non investire troppo nella bolletta mensile della luce, è opportuno ragionare attentamente su come muoversi al meglio. Il consiglio è di installare delle comode luci a sensori di movimento, così da illuminare l’ingresso di casa, o altre zone esterne come il cortile, solo quando strettamente necessario.

Le luci si attiverebbero nel momento in cui un malintenzionato si avvicina, mettendolo in evidenza e rendendolo visibile a chiunque. Il suggerimento è di tracciare anche una serie di percorsi ben illuminati, sempre per un discorso legato alla visibilità. Così facendo, persino gli angoli più remoti disporrebbero di una buona illuminazione. Infine, l’invito è di impiegare dei moderni temporizzatori, o in alternativa dei sistemi domotici, allo scopo di automatizzare l’accensione e lo spegnimento delle luci anche se si è geograficamente lontani. Come mai? Perché così facendo si crea l’illusione di essere in casa pur non essendoci fisicamente.

Coinvolgimento comunitario

Il coinvolgimento comunitario è un fattore essenziale per la tua sicurezza e per quella collettiva. Infatti, il consiglio è di stipulare verbalmente un accordo tra vicini, così che si possa generare una rete di sicurezza funzionale e contraddistinta dalla condivisione di informazioni utili, dal monitoraggio e dall’aiuto reciproco.