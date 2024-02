5 falsi miti sul parquet

La scelta della pavimentazione condiziona fortemente l’estetica dell’abitazione. Ecco perché, per fortuna, quando si tratta di selezionare l’alternativa giusta si tende sempre di più a riflettere prima di acquistare, evitando di relegare la scelta del pavimento a ultimo step da considerare dopo aver comprato i mobili e i complementi.

Il parquet è un’opzione indubbiamente molto amata e, dati alla mano, vantaggiosa dal punto di vista dell’aumento del valore dell’immobile. Nonostante ciò, sono ancora tante le persone che si lasciano frenare nell’acquisto da diversi falsi miti molto diffusi.

Nelle prossime righe, sfateremo cinque tra i principali.

Il parquet non è adatto agli ambienti con riscaldamento a pavimento

Falso mito sul parquet tra i più diffusi e anche tra i più semplici da smontare. Per farlo, infatti, è sufficiente rammentare che il legno non è sensibile al caldo o al freddo, bensì all’umidità.

Il parquet può essere quindi scelto tranquillamente per valorizzare un ambiente riscaldato con pannelli a pavimento. Certo esistono essenze più adatte di altre e per approfondimenti in merito è il caso di fare riferimento al proprio rivenditore e posatore di fiducia.

Quando il parquet si macchia bisogna spendere cifre altissime per ripristinare l’aspetto originario

Anche in questo caso, luogo comune non vero. Come ricordano gli esperti di Parquet Sartoriale, esistono casi specifici, per esempio quello del parquet oliato, davanti ai quali, nell’eventualità di danneggiamento o macchie persistenti, si può procedere facendo carteggiare e ripassare la finitura di olio e cera solo in una piccola parte del pavimento, senza bisogno di rilevigare l’intro pavimento: è però necessario comunque rivolgersi sempre a posatori professionisti. Bisogna tener conto che la scelta di essenze dure, come rovere e teak, abbinate alla moderna prefinitura in fabbrica, rendono il legno estremamente resistente all’umidità, alle macchine e a graffi e calpestio, e quindi difficilmente danneggiabile dall’usura quotidiana.

La posa inchiodata è sempre la migliore

Quando ci si approccia al mondo dei parquet, può capitare di sentir dire che la posa inchiodata è sempre la scelta migliore da intraprendere per la propria pavimentazione. Bene: non è affatto vero!

Ci sono diverse altre alternative da considerare, come per esempio la posa incollata, che ha il grande vantaggio di consentire il recupero del pavimento già esistente.

Il parquet non è adatto al bagno e alla cucina

Uno dei grandi vantaggi del parquet riguarda la possibilità di rendere speciali tutti gli ambienti della casa, bagno e cucina compresi. Il pavimento a cui sono dedicate queste righe, infatti, è perfettamente in grado di resistere all’acqua. Il problema, ribadiamo, sono i ristagni di umidità e il vapore acqueo, che deve essere adeguatamente smaltito.

Anche in questo caso, bisogna approcciarsi con attenzione all’ampio universo di essenze e scegliere quelle giuste.

Diversi artigiani tendono a consigliare, quando un cliente richiede la realizzazione e la posa di un parquet in cucina o in bagno, soluzioni come il teak, essenza caratterizzata da un ottimo livello di durezza.

Il parquet è economicamente inarrivabile

Certo, rispetto ad altre tipologie di pavimentazione costa di più ma, guardando nel dettaglio la gamma di opzioni, si può notare un’ampia varietà di soluzioni a prezzi, in alcuni casi, alla portata anche di chi non ha ingenti budget da investire ma non vuole rinunciare all’eleganza nei propri ambienti domestici (o in ufficio).

In questi frangenti, una buona idea consiste nell’orientarsi verso il parquet prefinito, che viene levigato e verniciato prima di procedere con la posa (e che ha il grande vantaggio di richiedere poca manutenzione).

Come è chiaro, il parquet è una tipologia di pavimentazione senza tempo, adatta a diverse tipologie di ambiente domestico e versatile dal punto di vista stilistico.

A tal proposito, per riuscire a trovare l’essenza giusta e con la lavorazione perfetta per il proprio arredamento, è opportuno dedicare un po’ di tempo alla scelta della ditta a cui rivolgersi e orientarsi solo verso realtà che utilizzano materie prime certificate e permettono di ricevere a casa un campione di prova, così da vedere il potenziale effetto del pavimento nella stanza.