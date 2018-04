Claudio Amendola crede che Salvini sia il miglior politico

Uno degli attori romani più famosi e acclamati negli ultimi anni, Claudio Amendola, si è riscoperto ‘salviniano’ convinto. Matteo Salvini, per Claudio Amendola, è il miglior politico degli ultimi 20 anni. Le parole dell’attore però non sono piaciute a molti. Parole che hanno fatto irritare molte persone e giornalisti. Nonostante le critiche, Amendola non è tornato sui suoi passi, anzi ha rincarato la dose.

La replica ad Aldo Grasso

‘Quando ho detto che Salvini è il miglior politico degli ultimi venti anni ho sbagliato, avrei dovuto dire degli ultimi trenta’, ha detto Claudio Amendola nel corso di una puntata del programma ‘L’Aria che tira’, replicando ad Aldo Grasso, che lo aveva biasimato.

Amendola, da sempre uomo di sinistra, ha inviato recentemente una lettera al Corriere della Sera per replicare agli attacchi al vetriolo: ‘In questo lungo periodo abbiamo assistito alla lenta ma inesorabile evaporazione della sinistra in tutte le sue accezioni, alla nascita di un partito azienda che tutto è stato (e ancora è) tranne che un partito politico, alla nascita di un movimento che per definizione è (meglio dire era ) anti-politico, oltre a tutte le varie fioriture più o meno risibili che ogni legislatura ci ha regalato. In questo panorama Salvini ha preso un partito regionale, ai margini della scena politica, gravato da scandali e appesantito da un disprezzo diffuso e lo ha trasformato in un partito nazionale che governa le più ricche e produttive regioni italiane, ha conquistato la leadership della sua coalizione e si presenterà davanti al presidente della Repubblica, forse, per avere l’incarico di Governo. Faccio fatica a trovare un politico che negli ultimi trenta anni abbia fatto altrettanto’.

Claudio Amendola resta a sinistra

Anche se stima molto Salvini, Amendola non ha modificato il suo credo politico infatti ha votato LeU alle recenti elezioni politiche. L’attore de ‘I Cesaroni’ ha voluto chiarire le sue parole, forse fraintese da molti. Claudio Amendola non è un leghista ma apprezza le doti di Salvini. Apprezzare una persona non significa condividerne la visione politica.

Amendola ha fatto un parallelismo semplice ma illuminante: ‘Le faccio un esempio di natura calcistica, se dicessi che la Juventus è la squadra più forte degli ultimi 7 anni, potrei essere tacciato di essere uno juventino?’.

L’attore romano aveva espresso il suo endorsement a Salvini su La7. Sebbene ‘uomo di sinistra’, Claudio non aveva avuto timore di dire che, secondo lui, ‘Matteo Salvini è il politico più capace degli ultimi venti anni’.

‘Salvini ha rappresentato gli operai, sono stati presenti. Questo è stato il vantaggio della Lega, occupare il territorio in prima persona. Ora Lega e M5S possono trovare la quadra e devono governare’, aveva asserito il 55enne romano.

Un altro fan eccellente di Salvini. Beh, non dobbiamo stupirci visto che di recente anche lo stesso Grillo ha ‘aperto’ al leader della Lega, dicendo che è una persona che mantiene le promesse. Eppure, in passato, il comico e politico ligure aveva detto del numero uno della Lega: ‘Meridionali si nasce, razzisti si diventa. Salvini con il suo stipendio da deputato rappresenta anche loro. La pecunia dei terun non olet, Salvini invece sì’.