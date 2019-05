Colesterolo cattivo: la soia si dimostra un grande alleato, il motivo

Un recente studio ha dimostrato e confermato come la soia sia utilissima per abbassare il livello del cosiddetto colesterolo cattivo. A onor del vero, sulla questione, sono stati eseguiti moltissimi studi per cercare di dare una risposta definitiva a questa affermazione. Una nuova ricerca condotta in Canada, però, è riuscita a confermare la tesi dei benefici che la soia apporta in caso di colesterolo alto, questo nuovo screening è stato anche pubblicato sulla nota rivista scientifica su The Journal of Nutrition.

Lo studio sulla soia

Lo studio sulla soia, come detto anche in precedenza, è stato eseguito in Canada e più precisamente all’interno dei laboratori del St. Michael’s Hospital di Toronto. I ricercatori hanno deciso di svolgere una meta-analisi su 46 studi già esistenti e che analizzavano al loro interno il rapporto tra il consumo di proteine derivanti dalla soia e i livelli nel sangue di colesterolo cattivo.

Non tutti sono a conoscenza che i semi di soia contengono tutti gli amminoacidi essenziali al nostro organismo e che sono tra i pochissimi alimenti di origine vegetale ad avere questa particolare caratteristica. Che cosa significa? A differenza di altri alimenti di derivazione animale, come ad esempio carne, uova, latticini e anche pesce, i semi di soia contengono al loro interno delle proteine che hanno un alto valore biologico.

Ciò sta a significare, di conseguenza, che i semi di soia non contengono in essi colesterolo e che presentano un bassissimo livello di acidi grassi saturi. Proprio per questo motivo, la soia è entrata a far parte della lista dedicata agli alimenti che possono essere utilizzati e possono andare a contrastare il colesterolo, grazie alle loro benefiche caratteristiche, ossia la lista stilata dalla Food and Drug Administration.

La Food and Drug Administration

La Food and Drug Administration, anche detta FDA, è una delle più famose agenzie per gli alimenti e i farmaci presenti in America. Proprio la FDA ha voluto, negli anni passati, inserire la soia nella lista degli alimenti benefici contro il colesterolo.

Lo studio condotto in Canada, come detto in precedenza, ha preso in considerazione ben 46 studi già esistenti sull’argomento. Nella percentuale maggiore le ricerche analizzate hanno prodotto dati davvero significativi.

Il colesterolo LDL

Dei 46 studi esaminati, ben 43 hanno fornito dati incoraggianti per poter essere visti e ristudiati dai ricercatori. Questi si sono concentrati maggiormente su 41 delle ricerche prese in considerazione poiché avevano come argomento focus gli effetti delle proteine di soia sul famigerato colesterolo LDL, quello considerato ‘cattivo’.

Nello specifico, il colesterolo LDL, definito così poiché contenete una bassa densità di lipoproteine, viene definito dalla comunità scientifica colesterolo cattivo in grado di andarsi ad accumulare all’interno delle arterie ed è capace di aumentare il rischio di malattie cardiovascolari, infarti e ictus.

Per quanto riguarda le proteine contenute nella soia, i ricercatori affermano che quest’ultime sono riuscite ad abbassare in maniera significativa il colesterolo LDL di circa un valore del 3-4% negli adulti. Quello che si mira a fare è, a lungo raggio e quindi si parla su scala internazionale, l’aumento dei livelli di assunzione di proteine vegetali in maniera sistematica e quotidiana.

I risultati della ricerca

I risultati della ricerca appaiono significativi, anche se ce ne vorranno altri per confermare ed affermare con sicurezza che la soia sia utile per abbassare il livello del colesterolo cattivo. I ricercatori canadesi, dal canto loro, sono convinti che l’effetto di questo alimento vegetale dovrebbe essere consumati e provati a lungo termine nel quotidiano, nei casi che registrano diagnosi di colesterolo alto e che non si si deve e possa fermare solo all’interno dello studio all’interno dei laboratori. L’ideale, dunque è cercare di sostituire gli alimenti di origine animale con quelli di origine vegetale a base di soia. Gli studiosi sono convinti che in questo modo, il valore dell’LDL possa scendere addirittura per un valore pari al 3,6-6,0%.

La soia riduce anche il testosterone

Tra gli alimenti, soprattutto quelli di natura vegetale, che riducono il livello di testosterone troviamo anche la soia. Il testosterone è uno dei principali ormoni sessuali ed un ormone steroideo appartenente al gruppo androgeno ed è prodotto prettamente attraverso le cellule di Leydig, che sono situate all’interno dei testicoli ma anche, in una minima parte, all’interno delle ovaie e anche della corteccia denominata surrenale.

Le funzioni svolte dal testosterone sono molto importanti sia per quanto riguarda il genere maschile sia per il genere femminile. Questo, ad esempio, facilita l’aumento della massa ossea, sia quello della della massa muscolare così anche la produzione dei peli corporei. Tra le altre funzioni, il del testosterone segnaliamo anche l’influenza che esso ha per quanto riguarda la riproduzione.

Per quanto riguarda i fattori che vanno a incidere sui livelli del testosterone nel nostro organismo troviamo il peso corporeo, l’attività fisica e anche il regime alimentare che viene seguito. Per ridurre il testosterone possiamo puntare su alcuni alimenti specifici.

Come detto in precedenza, la soia aiuta molto a ridurre il livello di testosterone presente nell’organismo infatti, tutti gli alimenti a base di soia, come ad esempio il tofu o anche gli isolati proteici della soia, contengono in essi i fitoestrogeni che hanno una struttura molecolare simile agli estrogeni umani e funzionano in modo analogo. I ricercatori ipotizzano che i fitoestrogeni di soia vanno ad influenzare il nostro organismo senza alterare i livelli ormonali.

Tra gli altri prodotti in grado di ridurre il livello di testosterone troviamo anche i latticini e tutti i prodotti latteo-caseari che contengono nel latte vaccino degli ormoni sintetici o anche naturali in grado di incidere e influire proprio sui livelli di testosterone.