Cistite, tutto quello che c’è da sapere: cos’è, sintomi e rimedi naturali

Moltissime sono le donne che soffrono di cistite una delle infezioni più comuni e fastidiose che va a colpire la vescica. La cistite, nello specifico, è un’infezione che prende il tratto urinario e nella maggior parte dei casi non si tratta di una condizione seria, anche se in alcuni casi si possono registrare anche delle possibili complicazioni.

Per quanto riguarda un eventuale trattamento farmacologico, la cistite prevede un primo impiego di antibiotici, anche se è possibile curarla e, anche prevenirla, attraverso dei metodi naturali e, soprattutto, il seguire determinate norme igieniche. Nella maggior parte dei casi, quindi parliamo di numeri che oscillano tra il 25 e il 42%, questa infezione si presenta in una forma lieve e può addirittura regredire spontaneamente entro pochi giorni. Nei casi in cui, la cistite persiste per più di 4 o 5 giorni e non si vedono miglioramenti anche attraverso i rimedi naturali, allora si consigli di consultare il proprio medico di fiducia.

Le cause della cistite

Le cause della cistite possono essere svariate, ma nella maggior parte dei casi è causata da un’infezione batterica e si registra quando sia l’uretra sia la vescica vengono infettate, al contrario delle situazioni di normalità nelle quali sono sterili e prive di microbi. Per un numero che supera quasi l’80%, le infezioni urinarie vengono causate da batteri che dall’intestino risalgono tutto il tratto urinario. Questi batteri, per i casi più comuni, sono contenuti nella cosiddetta flora intestinale ed una volta infiltratisi nello spazio sterile riservato all’uretra e alla vescica, vanno a causare la cistite.

Questi batteri vanno a fissarsi, se così si può dire, sul rivestimento che ricopre la vescica e ne vanno a provocare sia l’irritazione che l’infiammazione. Sia gli uomini che le donne possono essere colpiti da cistiti, ma la maggior parte delle diagnosi sono attribuite al sesso femminile. Questo perché queste ultime hanno l’uretra più corta e molto più vicina all’ano. L’età nella quale può essere contratta una cistite varia, quindi si possono verificare casi davvero a tutte le età.

Per quanto riguarda, invece, la cistite maschile è più probabile che quest’ultima si generi da altre condizioni base, come ad esempio un’infezione alla prostata, un cancro oppure anche da un’ostruzione o da una prostata ingrossata.

Assorbenti, diaframma e rapporti sessuali

Le cause più frequenti che possono portare una cistite riguardano un uso frequente degli assorbenti interni che possono favorire l’ingresso nell’uretra di batteri, l’uso prolungato o anche il cambio di un catetere urinario poiché questo potrebbe trasportare batteri lungo tutto il tratto urinario.

Anche il diaframma utilizzato per il controllo delle nascite può portare una cistite così avere spesso la vescica piena e di conseguenza trattenere le urine. E’ importante, infatti, svuotare completamente la vescica poiché in quell’ambiente i batteri si possono moltiplicare. Questa condizione è spesso registrata sia tra gli uomini che hanno la prostata ingrossata sia tra le donne che sono in stato interessante.

Anche durante la menopausa si possono presentare problemi legati alla cistite poiché i livelli di estrogeni vanno a diminuire e di conseguenza il rivestimento che avvolge l’uretra della donna diventa molto più sottile e fragile, quindi, più il rivestimento dell’uretra diminuisce di spessore più si alza il livello di una possibile infezione. Anche la riduzione del muco durante il periodo di menopausa può comportare una cistite in quanto esso, prodotto in quantità, funziona come protezione verso i batteri.

I sintomi della cistite

Anche se la cistite può presentarsi in modo diverso di persona in persona, ci sono alcuni sintomi che sono comuni nei casi di maggior percentuale. Quelli più frequenti, ad esempio, sono tracce di sangue nelle urine, il dolore nella zona appena sopra l’osso pubico, un bisogno di urinare frequentemente anche se la quantità di urina è scarsa.

Inoltre, potrebbe presentarsi un’urina scura, torbida e con un odore molto forte e acre, dolore e fastidi nella parte bassa della schiena o anche dell’addome, qualche linea di febbre, o una sensazione di bruciore durante tutta la durata della minzione. Per quanto riguarda le persone più anziane si potrebbero riscontrare anche febbre e debolezza e addirittura uno stato mentale alterato.

Per quanto riguarda, invece, i bambini potrebbero presentare, in caso di cistite, sintomi come debolezza, vomito e nausea e stanchezza oltre, ovviamente, tutti glia ltri sintomi che abbiamo già elencato in precedenza.

Malattie con sintomatologie similari

Consultare il proprio medico di fiducia è molto importante poiché ci sono alcune malattie che presentano sintomatologie similari alla cistite e quindi è bene avere una diagnosi specifica. Tra queste possiamo trovare l’iperplasia prostatica benigna per quanto riguarda gli uomini, la clamidia, l’uretrite o anche la candidosi. Inoltre, nell’elenco possiamo anche segnalare la sindrome della vescica dolorosa, la gonorrea o la prostatite.

I rimedi naturali per curare la cistite

Per poter prevenire o curare la candida con rimedi naturali possiamo innanzitutto bere molta acqua che aiuterà sicuramente il nostro organismo e, soprattutto le vie urinarie a rimuovere le tossine nocive e in eccesso. Inoltre, una sufficiente quantità di acqua fa si che l’equilibrio di nutrienti ed elettroliti venga mantenuto in maniera corretta. Una giusta idratazione, con per esempio 8/9 bicchieri giornalieri, favorisce sicuramente la difficoltà dei batteri di raggiungere la membrana che va a ricoprire il tratto urinario.

Un’altra buona abitudine è quella di urinare proprio quando se ne ha la necessità senza cercare di rimandare a meno che, ovviamente, non si presentino occasioni particolari. In questo modo i batteri possono essere facilmente allontanati dalle pareti e dal tratto della vescica. Anche bere del succo di mirtillo può favorire l’eliminazione delle tossine nocive poiché esso contiene alcuni composti che mirano proprio al debellamento dei batteri. Nel 90% dei casi di cistite si parla dell’Escherichia coli.