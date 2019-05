Ikea, nuova app per acquisti online e nuovo modello punto vendita

A volte l’idea di doversi recare in un grande centro commerciale o in caotico punto vendita per fare acquisti può essere una vera fonte di stress. Lo sanno bene quelle persone che hanno necessità di recarsi in uno di quei mega store alle periferie delle città, per acquistare qualcosa che i piccoli negozi in centro non forniscono. Un caso emblematico è quello di Ikea, catena multinazionale fondata in Svezia, specializzata nella vendita di mobili, arredamento e oggettistica varia per la casa. Per comprare i loro prodotti finora era necessario recarsi in un punto vendita oppure visionare il catalogo via web. La strategia del colosso scandinavo sta per cambiare: è in arrivo infatti una nuova app per acquisti online e un nuovo modello di punto vendita.

Ikea: acquisti online e applicazione 2017

La nuova strategia che Ikea sta per mettere in campo riguarda il campo degli acquisti e della vendita. Una buona notizia per chiunque odi recarsi nei grandi mega store alle periferie della città, magari per comprare semplicemente uno sgabello. Si sa, i centri commerciali sono sempre affollati, specialmente nei week end quando le persone non lavorano e devono approfittare del tempo libero per fare degli acquisti. Ikea, con il suo sterminato catalogo, rende spesso difficile per il cliente acquistare i prodotti online, a causa della difficoltà di scegliere. Il colosso svedese sta per modificare la propria strategia di vendita per rendere più semplice l’esperienza di acquisto.

Già dal 2017 Ikea sta facendo parlare di sé in ambito digitale. In quell’anno è stata tra le prime aziende in assoluto a sfruttare la realtà aumentata di Apple per mostrare al cliente i mobili e oggetti di arredamento. La tecnologia permette di visionare il vasto catalogo di Ikea grazie a perfette ricostruzioni in 3D, visualizzate all’interno di camere e salotti simulati. L’App Ikea del 2017 permetteva di scegliere il modello che si preferiva, scegliendo colore, tessuto etc. Non permetteva tuttavia di fare l’acquisto online, operazione che può essere fatta solo sul negozio web Ikea.

Nuova applicazione acquisti e strategia di vendita

La nuova applicazione Ikea per fare gli acquisti online abbinerà le funzioni della realtà aumentata alla possibilità di comprare direttamente i prodotti su internet. Grazie alla nuova strategia non cambierà solo l’esperienza di acquisto del cliente, ma anche la strategia di vendita delle varie sedi fisiche. Finora si trattava di grandi mega store localizzati ai margini delle città. Con il tempo lo spazio interno verrà sempre più dedicato a magazzino e per la gestione degli ordinativi che partono da Internet e dalla nuova app.

Allo stesso tempo il colosso svedese sta testando il modello di punti venditi specializzati e piccoli, collocati nel centro della città. Questo nuovo modello di vendita sarebbe molto utile e vantaggioso per tutte quelle persone che non hanno voglia di spostarsi e che vogliono vedere da vicino i prodotti che interessano loro. Una buona notizia per chi non si accontenta di visionare il catalogo online, nemmeno se si tratta di una realtà aumentata in 3D. Questo nuovo tipo di negozi Ikea è stato inaugurato a maggio nel centro di Parigi, ma anche uno showroom dedicato alle cucine a Stoccolma, un negozio a Londra specializzato in ristrutturazioni e uno dedicato ai mobili per il salotto a Madrid. La nuova App debutterà in Francia e Olanda entro la fine del 2019.