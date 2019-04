Cosa mettere in valigia, idee viaggio: 10 cose essenziali per partire leggeri

Partire per un viaggio è una delle esperienze più entusiasmanti ed eccitanti della vita. Una sensazione di libertà che inizia già con l’attesa della partenza, mentre si prenotano i biglietti, si decide la durata della permanenza e si sceglie dove dormire. Che sia per qualche settimana o anche per un solo week end, ogni vacanza richiede un minimo di organizzazione. A partire dalla valigia. Esistono alcune semplici regole per viaggiare leggeri e con un solo bagaglio. Vediamo 10 cose essenziali da mettere in valigia per affrontare qualsiasi tipo di viaggio, dal mare all’aereo, da uno spostamento di lavoro a un week end fuori.

Preparare la valigia non è sempre facile se si cerca di viaggiare leggeri, con poco ingombro e un solo bagaglio. A volte scegliere cosa portare diventa un vero e proprio stress, soprattutto per chi non è capace di rinunciare a nulla. Quali sono gli elementi base da mettere sempre in valigia per affrontare qualsiasi tipo di viaggio? Questa breve guida cerca di individuare le 10 cose essenziali che non possono assolutamente mancare in un bagaglio per viaggiare leggeri.

Idee viaggio, cosa mettere in valigia per prepararsi ad ogni situazione

La lista delle cose essenziali da mettere nel proprio bagaglio può ovviamente variare da persona a persona, a seconda delle particolari esigenze di ciascuno. Alcuni potrebbero aver bisogno di una medicina specifica o del liquido per le lenti, ad esempio. Il consiglio base è quello di stilare una lista delle cose assolutamente indispensabili per la propria vacanza – come poter viaggiare senza il carica batterie per lo smartphone? – e fare un resoconto prima di chiudere il bagaglio.

Quali sono le 10 cose essenziali che tutti dovrebbero avere nel proprio bagaglio per viaggiare leggeri e affrontare ogni situazione?

Biancheria Intima, senza esagerare

La biancheria è forse la prima cosa da mettere in valigia, per non avere brutte sorprese una volta arrivati a destinazione. E’ vero che sarà sempre possibile acquistare gli indumenti sul posto, ma portare le proprie cose è ovviamente meglio. Il consiglio è quello di non esagerare con l’intimo: 3 o 4 paia di mutande sono più che sufficienti soprattutto se si viaggia d’estate e si ha modo di lavare le proprie cose. Meglio scegliere un materiale che si asciughi in fretta, leggero e che assorba il sudore. Se si viaggia in inverno mettere in valigia anche un paio di calzamaglie per proteggersi dal freddo.

Scarpe: comodità e praticità

Portare molte paia di scarpe è controproducente e rischia di occupare più spazio del necessario nel bagaglio, sacrificando cose utili. È sufficiente portare anche un solo paio di scarpe, già messe e ben comode, soprattutto se si ha intenzione di camminare e andare in giro – ad esempio un buon modello di scarpe da trekking, per camminare in città e per gite più impegnative. Se volete portare un secondo paio di scarpe, usatele come contenitore di altri oggetti, ad esempio calzini e mutande, in modo da non occupare spazio.

Igiene personale, elementi multi-uso

E’ piuttosto inutile mettere in valigia shampoo, bagnoschiuma o altri detergenti liquidi, soprattutto se si dovrà affrontare un viaggio in aereo. In alternativa acquistate una saponetta solida che può essere adatta per l’igiene personale e anche per lavare i capelli assieme a dell’olio per il corpo. Il filo interdentale, oltre all’igiene orale, è molto utile anche per affettare cibi morbidi, per stendere i panni o come spago.

Gadget multi-uso da viaggio

A seconda della propria destinazione e anche del luogo di permanenza in cui si soggiornerà, a volte è utile portare con sé dei gadget da viaggio. Un cuscino in memory foam sarà molto utile per un lungo viaggio in aereo. Una sacca porta-biancheria conterrà i panni sporchi o gli oggetti acquistati durante la permanenza. Una torcia, se vi troverete in campeggio, vi fornirà l’illuminazione necessaria anche in mancanza di altre fonti di luce. Un gadget forse più necessario degli altri è l’impermeabile per la pioggia, decisamente leggero e versatile rispetto all’ombrello. Non occuperà spazio in valigia e sarà molto meno ingombrante.

Vestiti ed indumenti

Per la scelta degli abiti è molto importante valutare stagione e occasione d’uso. Se viaggiate in estate optate per dei pantaloni comodi e in tessuto, magari facilmente convertibili in shorts. Ai jeans, che risulteranno pesanti e scomodi, preferiti abiti e gonne dai colori chiari. Per quanto riguarda le maglie, portate con voi una camicia leggera e in cotone, che risulterà più fresca di una qualsiasi maglietta a maniche corte. D’inverno il consiglio principale è quello di stratificarsi, munendosi di calzamaglie o maglie termiche per isolarsi dal freddo. Una sola giacca, bella calda e pesante, fornirà il calore necessario per tutto il viaggio.

Lettura e passatempi

Un buon libro è sempre il compagno perfetto di un viaggio, soprattutto se si devono affrontare tante ore di volo o se ci si vuole godere il sole in spiaggia in compagnia di una lettura interessante. Altri passatempi interessanti potranno essere i giornali di quiz o le parole crociate, che non occuperanno molto spazio all’interno del bagaglio.

Farmaci e medicine

E’ sempre bene partire con vitamine e farmaci in valigia. Essenziali anche cerotti per i piedi, specialmente se si affronteranno lunghe camminate, repellente per gli insetti e crema protettiva, se la destinazione sarà un posto assolato durante la stagione calda. Oltre a questi must have, assolutamente necessari per viaggiare leggeri ma preparati, si possono acquistare integratori al potassio, sodio e calcio per combattere la spossatezza e i fastidiosi cali di pressione.

Carica batterie e spine multi-presa

Oggi come oggi viaggiare senza il carica batterie del proprio smartphone è assolutamente impensabile. Lo spegnimento del cellulare significa isolamento, impossibilità di contattare altre persone o di trovare una via o un luogo. Oltre al cavo per ricaricare il telefono, sarà anche utile acquistare una power bank per una durata della batteria più lunga. Se la destinazione è un paese straniero, è anche necessario pensare di munirsi di spine multi-presa o ciabatte, nel caso in cui quelle del luogo di residenza non fossero adatte.

Kit da cucito

Generalmente poco necessario – ma utile se si decidono di portare poche cose come in questo caso – un kit da cucito per riparare e rammendare i propri indumenti se dovessero strapparsi. Non serve molto: basta un contenitore, del filo, aghi da cucire, delle forbici e dei bottoni di riserva.

Guida o mappa del luogo di destinazione

E per concludere, se utilizzare lo smartphone per trovare la strada o avere informazioni non fa per voi, ricorrette alla buon vecchia cartina. Prima della partenza acquistate una guida del sito prescelto, magari facendovi un’idea del luoghi che vi piacerebbe visitare e preparando un itinerario. Una volta sul posto, con l’aiuto di una mappa sarete capaci di arrivare ovunque.