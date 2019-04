L’emicrania è molto più comune nelle donne, cause, sintomi e rimedi

Molto spesso sentiamo di parlare di emicrania, ma nel dettaglio ci accorgiamo di sapere molto poco di questa patologia. L’emicrania non può definirsi come un semplice mal di testa poiché la malattia può mutare e diventare, nei casi molto più gravi anche invalidante. Moltissime sono le cause che possono portare a una emicrania, tra le quali anche una predisposizione naturale. Ma come curarla? Quali sono i rimedi migliori per affrontarla? Vediamo insieme le caratteristiche dell’emicrania e le principali cause di questa malattia molto più comune alle donne.

L’emicrania, descrizione della malattia, le cause e i sintomi

L’emicrania è una patologia neurologica cronica e viene caratterizzata da cefalee che possono avere diverse intensità, da lieve a molto forte. La parola emicrania deriva dalla parola greca ἡμικρανία ovvero il dolore solo su un lato della testa, che può essere sia quello destro che quello sinistro.

Infatti, generalmente, il mal di testa generato dall’emicrania è monolaterale e la sua durata può variare da due a ben 72 ore. Moltissime sono le cause della malattia, anche se un vero e proprio filo conduttore non c’è dato che può variare da persona a persona.

Una delle certezze dell’emicrania è che, nella percentuale più alta dei casi, è preceduta da altri sintomi e fastidi, come ad esempio nausea, vomito, fonofobia, quindi la sensibilità al suono o anche la fotofobia, ovvero il fastidio causato ad una esposizione alla luce molto forte. Questo fenomeno, ovvero il precedere l’emicrania con altri sintomi e disturbi, viene definito dalla comunità scientifica come ‘aurea‘.

L’emicrania colpisce, oltre ai bambini, molto di più le donne che gli uomini, addirittura fino a quattro volte in più. Le donne sono a rischio emicrania prevalente durante la loro età fertile. Molto spesso, l’emicrania si palesa anche durante l’attività fisica che ne provoca l’aumento dell’intensità del dolore.

Non essendo un comunissimo e lieve mal di testa, l’emicrania può creare moltissimi disagi durante le azioni di vita quotidiana in special modo quando i farmaci, che nella maggior parte dei casi sono gli antidolorifici, non hanno più una loro totale efficacia sulla persona che li prende.

Come si manifesta

Come scritto in precedenza, l’emicrania è una vera e propria malattia neurologica e di manifesta con un dolore pulsante. La patologia ha quattro fasi ben distinte come ad esempio il prodromo, cioè i sintomi iniziali e che fanno capire che sta per arrivare un nuovo attacco. In questa fase possiamo accusare un cambiamento dell’umore, una voglia continua di bere e la sensazione di un irrigidimento del collo.

La seconda fase è quella descritta, l’aura, quindi tutti quei disturbi neurologici reversibili, come ad esempio la sensazione di vedere luci lampeggianti o linee a zig zag e addirittura una momentanea perdita della vista in maniera temporanea.

La terza fase è quella della cefalea vera e propria, che come lasso di tempo può durare dalle due alle 72 ore e infine, abbiamo la quarta fase definita come postdromo, che ci porta quasi ad avere una sensazione come un post sbornia, annebbiamento della mente o addirittura anche una scarsissima concentrazione mentale.

Le cause dell’emicrania

Come affrontato nei paragrafi precedenti, le cause dell’emicrania ancora non sono del tutto chiare poiché i soggetti che ne soffrono manifestano vari sintomi. Alcune ipotesi sono state spiegate illustrate, ma nessuna, fino ad adesso, è stata sufficiente per svelare i precisi meccanismi di questa comune patologia. Molto spesso si parla di emicrania a causa di una predisposizione genetica, infatti può capitare che in un nucleo familiare svariate persone che ne fanno parte soffrono di emicrania.

In passato si pensava che l’emicrania dipendesse anche da una disfunzione legata ai vasi sanguigni mentre oggi si imputa il nascere dalla malattia a causa di una presenza molto alta di serotonina e quindi si definisce la malattia come patologia neurologica. Molti dei pazienti che soffrono di emicrania, manifestano comunque dei sintomi che fanno pensare che a causarla siano ad esempio lo stress, l’esposizione a rumori molto forti o anche a una luce molto intensa.

Per esempio c’è anche che associa l’emicrania al fastidio causato da odori molto forti o anche alla alterazione ormonale presente e attiva nel periodo della pubertà, del ciclo mestruale, dell’andropausa per gli uomini o nel periodo della menopausa quando parliamo delle donne.

I cibi e le bevande da evitare

Anche l’assunzione di alcuni particolari cibi o bevande possono portare a soffrire di emicrania, come ad esempio quelli che contengono glutammato monosodico o anche nitrati come gli affettati. Altri cibi che favoriscono la terribile cefalea sono il cioccolato, carni rosse, cibo orientale, patatine fritte e cibi fritti in generale e ancora il caffè, frutta secca, formaggi stagionati, dadi di brodo e, ovviamente, alcolici e superalcolici.

Una vita sregolata, con ad esempio consumo di fumo, e un riposo non adeguato possono favorire l’arrivo dell’emicrania come ad esempio anche l’ansia e la depressione. A quanto pare, secondo studi scientifici recenti, l’emicrania va a coinvolgere sia il sistema nervoso che quello circolatorio.

Come si cura

Per poter curare l’emicrania è bene agire preventivamente quindi in questo caso è bene seguire una sana alimentazione, non fumare ed evitare l’assunzione di alcolici. Inoltre, è bene, come nel caso di altre patologie svolgere attività fisica almeno per trenta minuti al giorno.

Quando si presenta un attacco di emicrania è bene, innanzitutto rivolgersi al proprio medico di base e assumere antinfiammatori non steroidei, i cosiddetti FANS, o in alternativa anche degli analgesici.

Ovviamente una assunzione prolungata di questi farmaci o molto frequente, in base agli attacchi che possono avvenire anche due o tre volte al mese, determina la perdita di efficacia del farmaco. In causa di farmaco possono essere assunti anche degli antiemetici.