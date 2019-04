Allarme Candida auris: il fungo particolarmente resistente e difficile da eliminare

Un report pubblicato dal New York Times ha messo in evidenza la resistenza e la difficoltà dell’eliminazione di un nuovo fungo, la Candida auris. Questa nuova infezione batterica sembra essere molto resistente e viene considerata addirittura come una nuova minaccia impellente.

La ricerca e la scienza hanno fatto passi da gigante per quanto riguarda le infezioni e le malattie che potevano causare morte anche grazie alla vaccinazioni e alle nuove cure create e successivamente sperimentate. Negli anni passati, come ad esempio nell’Ottocento, moltissimi erano i casi di morte registrati a causa di infezioni e germi dei quali non si conosceva ancora bene l’esistenza.

Se è vero che molte malattie sono state debellate e sconfitte, è pur vero che moltissimi agenti patogeni, come ad esempio funghi, virus o batteri, hanno fatto sottolineare una evoluzione, un adattamento molto più forte al corpo umano nonché una diversa e più violenta aggressività.

Il fungo della Candida auris, cos’è e cause

un esempio di agente patogeno che nel corso degli anni è diventato sempre più forte e imprevedibile è quello della Candida auris, che in soli 10 anni dalla scoperta della sua esistenza è stato inserito nella lista nera dei germi attualmente più pericolosi. Il Centers for Disease Control and Prevention, organo incaricato al controllo della sanità pubblica americana, ha definito la Candida auris come una vera e propria minaccia.

Addirittura, il New York Times, nel lungo articolo dedicato a questa nuova forma batteriologica, ha riportato un esempio eclatante per far capire meglio ai suoi lettori e non solo, l’aggressività del germe e la sua potenza. Sinonimo di una conoscenza di quest’ultimo da parte dei ricercatori ancora troppo flebile. Il quotidiano statunitense, infatti, ha riportato la vicenda di un paziente affetto da Candida auris.

Questo, un uomo anziano delle quali non sono state rilasciate le generalità, è stato ricoverato presso l’ospedale Mount Sinai di New York. Per non essere una vera e propria minaccia per gli altri pazienti ricoverati nel nosocomio, data la alta facilità e diffusione del germe, l’uomo era stato messo in una stanza isolata all’interno del reparto di terapia intensiva.

L’uomo è deceduto dopo 90 giorni dal ricovero e i medici, una volta ispezionata la stanza, hanno scoperto che questa era completamente invasa dal virus. Per poter riutilizzare la stanza d’isolamento all’interno del reparto, lo staff medico ha dovuto richiedere la rimozione delle piastrelle del pavimento e la riqualificazione del soffitto attraverso dei macchinari specifici di pulizia.

Tutto ciò che era nella stanza d’ospedale era stato letteralmente intaccato dal batterio come ad esempio i muri, il telefono, le porte, il letto, le aste reggi flebo, le tende e anche il lavandino. Inoltre, il dottor Scott Lorin, responsabile del nosocomio statunitense, ha sottolineato come il germe della Candida auris fosse presente in ogni centimetro della stanza.

Che cos’è la Candida auris

Come detto già in precedenza, la Candida auris è un fungo che provoca una infezione molto pericolosa. Questa va a intaccare, soprattutto, le persone con un sistema immunitario fragile raggiungendo il sangue e iniziando, così, a circolare nel corpo. La Candida auris fa parte del gruppo della candidosi vaginale, la Candida albicans, molto più frequente nei pazienti e conosciuta.

La Candida auris definisce la sua pericolosità a causa della sua fortissima resistenza ai farmaci già noti e utilizzati per andare a contrastare i funghi ad essa simili. Nel 90% dei casi, infatti, la Candida auris fornisce alle equipe mediche una risposta negativa a seguito dell’attacco farmacologico effettuato. Addirittura, la Candida auris resiste anche a farmaci come il fluconazolo, uno dei più utilizzati e somministrati in queste occasioni.

Questo tipo di batterio, come ripetuto molte volte, ha la capacità di persistere per molto tempo anche nell’ambiente frequentato da una persona infetta poiché facilmente trasmissibile. La capacità di resistenza di questo relativamente giovane fungo preoccupa molto le comunità scientifiche.

I sintomi

I sintomi più comuni della Candida auris possono essere quelli di uno stato influenzale con febbre alta, affaticamento a anche dolori muscolari. Come detto, questo fungo va a colpire principalmente le persone che hanno uno scarso sistema immunitario, come ad esempio anziani, bambini o persone che hanno già un’altra patologia in corso. La trasmissibilità della malattia è molto alta e la pericolosità di questa si registra anche nelle persone con problemi neurologici, pazienti affetti da diabete e malattie autoimmuni.

Da dove arriva la Candida auris

La Candida auris è stata scoperta per la prima volta in Giappone nel 2009, ma ancora non c’è certezza che il fungo sia nato nel Paese. Attualmente, per quanto riguarda questo fungo vengono contati quattro ceppi diversi e solo nell’ultimo decennio pare siano diventati resistenti ai farmaci utilizzati per debellare i funghi, ovvero gli antimicotici.

La tesi più quotata all’interno della comunità scientifica è che la Candida auris si sia generata soprattutto in quei luoghi dove il terreno era trattato con gli azoli, sostanze utilizzate dagli agricoltori sulle piante per evitare la crescita di funghi nelle piante. Nel tempo questi agenti patogeni è come se si siano adattati al terreno e abbiano sviluppato una alta resistenza.

La Candida auris è stata denominata così poiché fu scoperta per la prima volta all’interno dell’orecchio di una 70enne. Auris prende il nome latino e sta a significare appunto orecchio. Moltissimi casi di Candida auris si registrano nelle case di cura per gli anziani o negli ospedale. Solo negli Stati Uniti sono stati registrati negli ultimi anni ben 587 casi così come un’alta percentuale anche in Sudafrica, Pakistan e India. Casi analoghi anche in Europa e Regno Unito, dove sono stati segnalati casi in Austria, Germania, Francia, Spagna e anche Norvegia.