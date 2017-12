Natale, tra dolce e salato non dimenticare la corretta igiene orale

A Natale, in Italia, si mangia. Ed anche tanto. Le tradizioni sono differenti, da Nord a Sud, ma il minimo comune denominatore è l’abbondanza di alimenti dolci e salati. Piatti e tradizioni sono diversi: al Centro e al Sud, ad esempio, si dà maggior peso al ‘cenone della Vigilia’, al Nord invece al ‘pranzo del 25 dicembre’. Solitamente, il cenone della Vigilia è base di pesce mentre il giorno successivo ci si sfoga, si cucina di tutto, anche la carne. E poi vengono i dolci. Nota dolente per i denti. Non tutti infatti si ricordano di dedicare un po’ di tempo all’igiene orale nei giorni di festa. Il rischio di ritrovarsi con una o più carie dopo le festività natalizie, perciò, non è un’eventualità remota.

Igiene orale dei bambini

In questi giorni di festa si tende a mangiare di più. E’ indubbio. A risentirne, spesso, non è solo la forma fisica ma anche i denti, assediati da tanti zuccheri. I bambini mangiano dolce e salato, dimenticandosi a volte di lavarsi i denti.

I dentisti raccomandano ai genitori di lavare i denti dei piccoli sin dal primo anno di vita. Mai dimenticarsi della corretta igiene orale, anche e soprattutto durante le festività natalizie.

L’anno scorso, il dentista Jacopo Gualtieri, specialista in implantologia e ricostruzione ossea, aveva sottolineato una ‘percentuale di carie del 21% a 4 anni e del 43% a 12 anni’. In altre parti del mondo tali percentuali sono addirittura maggiori per l’aumento di sostanze piene di zucchero nell’alimentazione dei bambini.

Le cause della carie

L’odontoiatra Gualtieri ha spiegato che le cause della carie sono essenzialmente 3:

scarsa igiene orale

alimentazione

predisposizione genetica

E’ necessario perciò che i genitori educhino i bimbi a una corretta igiene orale, evitando di fargli mangiare cibi e bevande pieni di zucchero.

I genitori dunque devono essere proattivi riguardo all’igiene orale dei bambini, abituandoli, ad esempio, a lavare i denti dopo il consumo dei dolci.