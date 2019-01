Egitto: scoperta storica, svelata la tomba di Cleopatra

Egitto: dal Paese culla degli antichi fasti delle dinastie dei Faraoni è arrivata una notizia che interesserà molto tutti gli appassionati di egittologia; l’archeologo Hawass ha annunciato che è stata scoperta la tomba di Cleopatra; pare che una delle più importanti figure femminili dell’Antico Impero egiziano sarebbe stata sepolta accanto a Marcantonio.

Ritrovamenti significativi

L’annuncio è stato dato dallo studioso e archeologo Hawass durante una conferenza stampa tenutasi a Palermo; il celebre ricercatore Zahi Hawass ha annunciato che Cleopatra la famosa regina d’Egitto è stata sepolta accanto al corpo dello storico amante Marco Antonio Generale romano; la tomba era stata cercata per alcuni anni nella Valle dei Re ma non era ancora stata scoperta; Cleopatra morì ad Alessandria d’Egitto il 12 agosto del 30 A.C. la sovrana si suicidò facendosi mordere da un aspide. Il fatto di non avere nessun indizio per capire dove Cleopatra dormisse il suo sonno eterno aveva destato in tutti questi secoli grande curiosità da parte di tutti gli storici e di tutti quelli che sono appassionati della storia dell’Antico Egitto.

Luogo introvabile per due millenni

Il ricercatore ha spiegato che il corpo di Cleopatra dopo essere stato mummificato venne sepolto in un area considerata sacra e molto sicura al riparo dalle possibili razzie dei briganti che avevano l’abitudine di violare le tombe per rubare i preziosi arredi; la sicurezza della tomba è stata confermata dal fatto che soltanto oggi è stata localizzata ed è inviolata; una scoperta che nessuno finora era mai riuscito a fare individuando il luogo esatto dove riposa la bellissima e ultima regina dell’ epoca tolemaica.

Cleopatra e Marco Antonio

Il luogo della sepoltura è stato localizzato a pochi metri di distanza dal tempio funerario di Taposiris Magna in una specie di caveau sotterraneo, a pochi metri sotto la superficie; finora non c’è ancora un riscontro certo che la tomba conservi proprio le spoglie mortali della regina egiziana, ma Hawass è convinto di essere giunto veramente alla soluzione, sul mistero della sepoltura di Cleopatra; ed è certo che sia il luogo esatto dove i due amanti riposano da quasi due millenni uno accanto all’altro.

Un mistero lungo duemila anni

il luogo scoperto riferisce l’archeologo è ricco di numerosi dettagli ed elementi che fanno riferimento alla figura di Cleopatra; le ricerche sono programmate a breve all’interno del luogo scoperto, e c’è grande emozione da parte degli addetti ai lavori; ci sono comunque delle difficoltà da superare dovute ad allagamenti recenti provocati dal lago vicino; ma i ricercatori non si fermeranno per questo, perché questa scoperta è troppo importante e troppo allettante per chi ama profondamente L’Antico Egitto.

Chi era Cleopatra

Cleopatra è la regina egiziana più famosa della storia, nata ad Alessandria D’Egitto nel 69 a.C. era figlia del faraone Tolomeo XII, che morì nel 51 a.C, dopo la scomparsa del genitore la giovane principessa è costretta a sposare il fratello dodicenne Tolomeo XII; bella e tormentata viene travolta dagli intrighi politici dell’epoca, diventa l’amante dell’imperatore romano Giulio Cesare; la sua vita conosce l’epilogo dopo aver conosciuto l’unico e vero amore della sua vita, il generale romano Marco Antonio, e luogotenente di Cesare, a seguito della morte dell’amato si suicida il 12 agosto 30 A.C. Cleopatra muore a soli 39 anni.