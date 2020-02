Gioielli antichi e d’epoca: qual è il loro valore?

Quella dei gioielli può rappresentare una vera e propria passione che, se accompagnata anche da una voglia estetica di apparire nel modo più possibile leggiadro, può portare a realizzare investimenti in merito. Negli ultimi anni è diventata sempre più diffusa e radicata la tendenza che porta una persona ad acquistare gioielli antichi, nonostante ovviamente non sempre si confrontino con le tendenze e con la moda del proprio tempo, a causa del gusto che si genera intorno a questi gioielli stessi.

In effetti, il motivo è semplice: non si tratta di semplici gioielli da indossare o riporre all’interno del proprio cassetto, ma di vere e proprie opere d’arte di valore che portano con sé una cultura e una storia di cui sono promotori: insomma, acquistare un gioiello d’epoca non è mai sbagliato, soprattutto se si ha una passione che possa portare a far questo.

Qual è il valore dei gioielli d’epoca

Innanzitutto bisogna partire con una considerazione basica, piuttosto pratica e legata, ovviamente, al prezzo di un determinato gioiello: non si tratta di cifre fisse, che possono essere stabilite dalla semplice caratura di un oggetto o dalla presenza di metalli preziosi. È ovvio che queste componenti siano fondamentali sia nella scelta di un gioiello, sia nel suo costo, ma non sono gli unici fattori su cui si basa la messa a punto di un valore riguardante un semplice oggetto, dal momento che il suo valore è determinato da altri fattori.

Un gioiello antico non viene acquistato soltanto per la sua caratura o per la presenza di oro, argento o altro metallo: si potrebbe, in altre parole, acquistare lo stesso tipo di valore con un qualsiasi gioiello contemporaneo, facilmente ritrovabile in una gioielleria. Perchè allora vengono realizzate aste o vengono messi in vendita gioielli antichi che sono anche piuttosto antichi?

Il motivo risiede nel valore intrinseco di un oggetto, che è legato essenzialmente alla sua storia: un paio di orecchini che appartenga ad un’annata particolare o prodotto solo in un determinato paese avrà un valore che sfugge al semplice metallo con cui è stato realizzato, e che riguarda anche il suo prestigio culturale, che – per quanto si possa pensare il contrario – è incredibilmente importante.

In altre parole, si deve pensare a questi oggetti come portatori di una cultura e di un’arte, quasi come se si trattasse di dipinti o di piccole sculture, che ovviamente hanno un valore perchè rappresentano il periodo in cui sono stati realizzati, lo stile di un determinato artistica e questioni di natura prettamente culturale.

Dove acquistare gioielli antichi e dove venderli

Date queste premesse, è normale aspettarsi che un gioiello d’epoca possa avere un costo che è superiore rispetto alla norma, ma il proprio budget deve adattarsi anche alla richiesta specifica che si realizza: permettersi un paio di orecchini in oro 24 carati sarà diverso rispetto all’acquistare, alla stessa caratura, due gemelli a moro veneziani; i secondi rappresentano l’epoca in cui sono stati prodotti, il contesto artistico e culturale e, quindi, il loro prezzo sarà sicuramente superiore.

Ma dove acquistare o vendere questi gioielli, se si ha la passione del collezionismo o semplicemente se si vuole indossare un oggetto d’epoca che rappresenti un determinato periodo storico? Esistono, per i più appassionati, vere e proprie aste di gioielli antichi e d’epoca online, che permettono di realizzare un’asta con tanti altri appassionati o collezionisti.

Il metodo con cui queste aste sono strutturate, nonostante si basi su una compravendita che avviene sul digitale, avviene essenzialmente come una vera asta: si partecipa ad una discussione, si fa la propria offerta e la si confronta con quella degli altri, aspettandosi una risposta da parte del venditore.

Se si avrà la fortuna di aver formulato l’offerta migliore o semplicemente la disponibilità che porta ad acquistare proprio l’oggetto desiderato, si avrà l’opportunità di avere con sé quanto richiesto. E per quanto riguarda la vendita? Il discorso funziona di pari passo col primo: è fondamentale sapere che vendere oggetti di questo tipo in una gioielleria o in un compro oro è sbagliato, nonostante si ottengano dei ritorni economici immediati.

Queste realtà non contemplano la rarità dell’oggetto o il suo valore intrinseco, quindi non si vedrebbe riconosciuta una somma che è fondamentale venga considerata, e che rappresenta il vero e proprio oggetto di ricerca di chi colleziona o acquista per passione.