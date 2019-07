Elena Santarelli figlio malato: “Ho chiesto di vedere il tumore”

In questi ultimi anni abbiamo avuto modo di conoscere il dramma familiare. Il bambino adesso è in follow up è da completato tutte le terapie necessarie, una volta concluso il programma ecco che Elena Santarelli torna a parlare del particolare periodo vissuto dalla sua vita legato alla malattia del figlio.

Elena Santarelli figlio malato

La malattia del figlio Giacomo ha stravolto la vita di Elena Santarelli che ha deciso di rallentare tutte le sue attività lavorative per dedicarsi a lui a tempo pieno. Qualche mese fa ecco che arriva la bella notizia per i fan: Giacomo è in follow up, le cure hanno avuto effetto e la grande battaglia contro il cancro è finita. Come da protocollo medico dovrà effettuare i dovuti controlli, ma il peggio sembra esser ormai passato definitivamente.

In questo frangente la Santarelli è stata impegnata sul campo con diverse manifestazioni solidali, una delle quali vede coinvolto anche Fedez. Il rapper ha scritto un libro di fiabe, decidendo di devolvere il ricavato ad associazioni varie, compresa quella a cui Elena Santarelli si è affidata in questi anni.

“Ok, hai finito di fare tutte le terapie”

Elena Santarelli a Non Disturbare di Paola Perego ha raccontato il periodo vissuto insieme al figlio, dopo aver scoperto la mattia: “È come se si stesse giocando una partita di calcio. Il primo tempo l’abbiamo superato, ora ci sono tantissimi piccoli tempi supplementari da vincere“. Il piccolo Giacomo adesso, fortunatamente sta bene e la Santarelli a Parola Perego continua raccontando: “Ok, hai finito di fare tutte le terapie e sei completamente pulito da cellule tumorali, i dottori hanno detto che sei in follow-up ma per i prossimi cinque anni e per altri anni seguiranno dei controlli in cui si spera che non si ripresenti più quella cosa lì“.

Elena Santarelli mamma coraggio

In questi anni Elena Santarelli per molti è stato l’esempio perfetto di tutte le mamme coraggio che, ogni giorno, lottano insieme ai figli senza mai arrendersi. La showgirl ha lottato insieme al piccolo Giacomo e soprattutto per lui, come se la malattia li avesse colpiti allo stesso modo. Era una battaglia da vincere e ci sono riusciti: “Quando l’ho chiesto all’oncologa mi ha detto: ‘ma sei pazza?!’. Io ho detto sì“.

Per combattere il proprio nemico bisogna conoscerlo, così ha fatto Elena Santarelli: “Mi manca un pezzo di questo puzzle, ho tutti i personaggi e mi manca il mostro cattivo“. La showgirl, in fine, conclude dicendo: “Me lo immaginavo diversamente, era orrendo!“.