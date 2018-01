Emma Marrone news: quando uscirà il nuovo album?

Finalmente è arrivata la notizia che i fan di Emma Marrone aspettavano da tanto tempo. Il nuovo album della popstar uscirà il prossimo 26 gennaio 2018 e si chiamerà ‘Essere qui’. Emma ha annunciato l’uscita del suo nuovo disco proprio la notte del 31 dicembre. La notizia, comunque, era nell’aria: mancava solo l’ufficialità. ‘Essere qui’ uscirà esattamente tra pochi giorni, a distanza di 3 anni da ‘Adesso’, album che aveva riscosso grande successo. Già dal primo singolo si potrà capire il ‘mood’ della nuova fatica della cantante pugliese.

Perché si chiama ‘Essere qui’?

Nel lungo post pubblicato sui social, Emma ha spiegato il motivo per cui sono passati 3 anni tra ‘Adesso’ ed ‘Essere qui’. L’artista ha sentito il bisogno di capire ed ascoltare meglio se stessa prima di realizzare una nuova opera.

‘Mi sono presa il tempo necessario, il mio tempo. Il tempo di fare e di disfare, di suonare e di risuonare, di cantare e di ricantare, il tempo per capire. Il tempo per essere felice. Ho viaggiato tanto, soprattutto con la mente, ho ascoltato. ho scoperto nuove sfaccettature di me stessa e ho capito l’importanza del saper aspettare quando invece volevo dare e avere tutto e subito…’, ha spiegato Emma.

Perché il nuovo album di Emma si chiama ‘Essere qui’? E’ stata la stessa artista 33enne a chiarirlo sui social media.

Per la Marrone significa già molto esserci e fare quello che ama di più, fare musica, raccontare e raccontarsi. E poi è felice perché tantissime persone le vogliono bene.

Nuovo singolo ‘L’Isola’ uscirà il 5 gennaio

‘ESSERE QUI adesso è vostro. In ogni canzone ho messo una parte di me, spero la migliore! Grazie da sempre e per sempre. Buon 2018! Emma. #esserequi #26012018’, ha aggiunto la cantante.

In attesa dell’uscita del nuovo album, i fan di Emma potranno ‘gustare’ un assaggio di ‘Essere qui’. Il singolo ‘L’Isola’ uscirà il prossimo 5 gennaio. La cover del brano ritrae Emma presso il Madison Square Garden, a New York.