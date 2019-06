Esselunga, intelligenza artificiale per le assunzioni: diminuzione dei colloqui

La tecnologia sta diventando sempre più indispensabile all’uomo. Se prima i device e i nuovi ritrovati della scienza strumentale serviva da supporto alle attività umane, progressivamente stanno sostituendo gli individui nelle loro mansioni. La macchina ha completamente soppiantato l’uomo in determinati settori: industrie, catene di montaggio, centri di smistamento informazioni e intelligenza artificiale. Il semplice fatto che si mettano vicine le parole intelligenza – termine notoriamente collegato ad essere senzienti e razionali, come appunto gli esseri umani – e artificiale, dovrebbe farci realizzare la misura in cui le macchine sono entrate nella nostra vita, modificando radicalmente le nostre abitudini. Anche i centri commerciali e le catene dedicate alla spesa si stanno allineando con questi standard. L’ultima notizia in questo campo è l’introduzione, da parte della catena di supermercati Esselunga, dell’intelligenza artificiale nel processo di assunzione. Con questo metodo si calcola che i colloqui diminuiranno sensibilmente. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.

L’intelligenza artificiale entra nei supermercati: dettagli e informazioni

Secondo quanto riportato da monzatoday.it, la catena di supermercati Esselunga ha deciso di fare un salto avanti nell’uso della tecnologia, introducendo l’intelligenza artificiale nel proprio sistema di assunzioni. L’azienda – che conta circa 23.500 dipendenti e un fatturato di quasi 8 miliardi di euro – ha deciso di digitalizzare la prima parte delle selezioni. La scelta del personale verrà infatti svolta da una macchina, secondo un progetto nato alla fine del 2018 premiato dall’osservatorio Hr innovation practice della School of management del Politecnico di Milano insieme a Banca Ifis, Engineering Ingegneria Informatica, Gruppo Kering, Gruppo Mondadori, MailUp Group, Regione Emilia-Romagna e Zambon.

Come funzionavano le selezioni prima? Con il classico metodo della telefonata. A questo step iniziale, seguivano dei colloqui con circa 60 persone. Si passava poi ad un micro-assessment di un’ora in gruppi di circa 12 persone per poi procedere, eventualmente, al colloquio individuale. Con l’introduzione dell’intelligenza artificiale invece i candidati sono contattati con un messaggio o una e-mail e invitati a partecipare ad un colloquio video in differita di 10 minuti.

Come funzionano le assunzioni: intelligenza artificiale e video colloqui

Il vantaggio indubbio è che Esselunga può così smaltire un numero esorbitante di chiamate. Si calcola che possa passare da circa 50mila telefonate all’anno ad una revisione di “soli” 20mila contatti grazie a questo screening facilitato dalle macchine. Ma come viene scelto il futuro personale solo con un video colloquio? Alla video intervista sono applicati algoritmi di intelligenza artificiale con l’obiettivo di individuare un ranking dei candidati in base alla valutazione di specifiche soft skill riconosciute dall’algoritmo. I soggetti ritenuti idonei dall’algoritmo procedono quindi ad un colloquio live per poi passare, eventualmente, al terzo e ultimo passaggio: un’intervista fisica in una sede Esselunga.

Risultati e ulteriori sviluppi in Esselunga

L’introduzione dell’intelligenza artificiale nella catena di supermercati Esselunga – fatta di selezioni via colloqui video e algoritmi matematici – ha già portato ai primi risultati. Grazie alla sperimentazione di questo metodo e ai dati raccolti si è stimato che Esselunga riuscirà a ridurre i colloqui fisici nei prossimi 18 mesi, con una diminuzione di circa 28mila interviste. Ma non è finita qui!

L’azienda sta pensando di implementare ulteriormente il proprio algoritmo, facendosi aiutare ancora di più dall’intelligenza artificiale nelle scelta e nella selezione del proprio personale. Il prossimo obiettivo è sviluppare un chatbot – un software specifico ideato per simulare una conversazione con un essere umano – che interagirà con il candidato nel sito con le offerte di lavoro e lo indirizzerà verso la posizione più idonea.