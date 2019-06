Metabolismo: i migliori cibi per farlo aumentare

Se si segue una dieta e si ha intenzione di perdere peso è importante controllare il corretto funzionamento del proprio metabolismo. Questo è possibile grazie all’assunzione di determinati cibi dei quali questo processo ne va a estrarre le proprietà benefiche e va così a soddisfare tutte le richieste energetiche che il nostro organismo richiede in tutto l’arco della giornata. E’ importante non avere un metabolismo lento poiché questo non lavora bene e rende la perdita di peso e dei chili in eccesso molto più faticoso. Vediamo insieme quali sono i cibi più adatti per attivarlo correttamente.

Che cos’è il metabolismo

Il metabolismo, nello specifico, è la velocità con la quale il nostro corpo riesce a bruciare le calorie e ci aiuta a svolgere moltissimi altri processi biologici importanti per il nostro benessere. Con il termine metabolismo intendiamo tutto il dispendio energetico quando il corpo è a riposo e viene definito metabolismo basale.

La parola metabolismo viene dal termine greco metabolé, che significa cambiamento e sta proprio ad indicare la trasformazione che gli alimenti subiscono a seguito della loro assunzione. E’ proprio questo processo, infatti, che trasforma tutto il cibo ingerito in quella che poi diviene energia necessaria alle cellule del nostro corpo. Questa energia viene utilizzata dall’organismo per far si che questo funzioni correttamente.

Come funziona questo processo

Le reazioni chimiche metaboliche avvengono in modo continuo all’interno del nostro organismo attraverso due processi fondamentali, denominati catabolismo e anabolismo. Il primo, quindi il catabolismo, viene anche chiamato ‘metabolismo distruttivo‘, poiché va a scomporre tutte le molecole introdotte dal cibo trasformandole in altre che sono più facilmente utilizzabili dall’organismo stesso. Tra queste troviamo le macromolecole come ad esempio i carboidrati, i sali minerali, i lipidi, le proteine, le vitamine. Queste vengono degradate al fine di produrre energia.

L’anabolismo, invece, va a elaborare tutte queste molecole riciclate, dando loro una funzione specifica. In soldoni, l’anabolismo ha la funzione di far crescere, ad esempio, organi e tessuti, di farli ripristinare in caso di distruzione o di scorta come di ricambio immagazzinandole e depositarle. Questa ‘riserva’ va a garantire sempre una quantità di energia sufficiente che ci aiuta ad affrontare le attività quotidiane.

I cibi per aumentare il metabolismo

Come spesso accade è proprio negli alimenti che troviamo i benefici necessari per donare benessere al nostro organismo. Tra questi ce ne sono alcuni utilissimi per far aumentare il nostro metabolismo e aiutarci nella sua riattivazione corretta.

I semi di lino

I semi di lino vengono definiti come alimento funzionale poiché sono ricchissimi di fibre, proteine, fosfolipi, omega-3 e 6, vitamine, lignani e altre sostanze antiossidanti e nutrienti. Questi hanno la capacità di accelerare il metabolismo grazie alle fibre in essi contenute. Inoltre, assumere semi di lino ci aiuta a proteggere il nostro organismo dalla sindrome metabolica, che comporta diabete e malattie cardiovascolari. I semi di lino migliorano anche la composizione della microbioma, ovvero la microflora intestinale aiutandoci quindi a ridurre il rischio di obesità e di altre gravi patologie.

Lo zenzero

Tra le varie spezie che negli ultimi anni sono state prese sempre più in considerazione c’è lo zenzero, capace di aumentare sia la nostra temperatura corporea, sia il nostro tasso metabolico e anche di ridurre il nostro appetito. Lo zenzero rivela effetti dimagranti soprattutto nei profili metabolici dei soggetti in sovrappeso poiché va a ridurre i livelli di glucosio presenti nel sangue, soprattutto a digiuno e aiuta ad aumentare quelli dell’HDL il cosiddetto colesterolo buono.

Le uova

Le uova sono ricche di proteine, che per essere correttamente digerite richiedono un livello energetico maggiore rispetto ai grassi e ai carboidrati assunti andando ad aumentare la termogenesi che viene indotta dal regime nutrizionale dietetico. In ogni uovo sono presenti all’incirca 6,29 g di proteine e questo va a rappresentare uno degli alimenti ideali che servono per accelerare il metabolismo. Le proteine vanno a donarci un senso di sazietà molto prolungato, che ci consente di frenare la fame nervosa.

Il tè verde

Il tè verde contiene in esso numerose proprietà ed una di queste è quella di accelerare il metabolismo. L’estratto di tè verde va ad aumentare il metabolismo per quanto riguarda i grassi sia nella fase di riposo che durante quella fisica. Molto utile, ad esempio, è bere almeno 4 tazze di tè verde al giorno quando si presentano diagnosi di diabete di tipo 2 per riuscire a ridurre notevolmente sia il peso corporeo, sia l’indice di massa corporea, sia la pressione sistolica e sia il girovita.

Le verdure con foglia verde scuro

Tutte le verdure con foglia verde scuro come ad esempio bietole, cavolo, spinaci, cime o broccoli vanno ad aumentare il metabolismo grazie al loro ferro in esse contenuto. Il ferro diviene un minerale essenziale per il nostro metabolismo il nostro sviluppo e la nostra la crescita. Una buona abitudine, per far sì che il nostro organismo assimili meglio il ferro è quella di abbinare la verdura a foglia verde scuro con vegetali che contengano vitamina C, come ad esempio il limone, il pomodoro o anche la zucca. Tra le altre funzioni, la verdura a foglia verde scuro ci fornisce anche un ideale apporto di magnesio, un altro minerale necessario alla funzione metabolica.

Il peperoncino

Il peperoncino, non è amato da tutti a causa del suo particolare gusto, ma se aggiunto alle nostre pietanze darà una sterzata positiva al nostro metabolismo. Tra le moltissime proprietà del peperoncino abbiamo quella dello spegnimento della fame e grazie alla capsaicina, il principio attivo piccante in esso contenuto riusciamo ad aumentare il metabolismo. Questo principio attivo aiuta il nostro organismo a bruciare fino a 50 calorie in più durante tutto l’arco della giornata.